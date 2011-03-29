Трагедия на островах не слишком повлияла на интерес к японской валюте

В связи с трагическими событиями в Японии страны «Большой семерки» предприняли беспрецедентный шаг: правительства США, Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии и самой Японии провели скоординированную продажу иены и скупку американских долларов. После этого японский фондовый рынок несколько стабилизировался и курс иены достиг уровня предшествовавшему природному катаклизму.

Главный инспектор отдела по обслуживанию на финансовых рынках Приморского отделения Сбербанка России Роман ТЮРИКОВ считает, что валютная интервенция, которую провели страны G7, была беспрецедентной, но в то же время вынужденной мерой. Японская экономика занимает третье место в мире после США и Китая. По мнению специалиста, девальвация иены нужна для защиты мирового финансового рынка от цепной реакции, которая возможна, если Япония начнет избавляться от бумаг Госдепартамента США. Интервенция G7 - прежде всего вынужденная мера для защиты национальных экономик.

В природе валютных интервенций в Японии лежит кризис, спровоцированный природным катаклизмом. Фактором укрепления иены послужили землетрясение и последовавшее за этим разрушительное цунами. Это в свою очередь стало сигналом к репатриации капитала в страну. «Наше традиционное представление основано на том, что чем хуже положение дел в стране, тем национальная валюта слабее. Однако иена из разряда других валют: укрепляется в период ослабления экономики и падает, когда появляются альтернативные пути инвестиций - акции, сырье или зарубежные активы», – говорит генеральный директор Регионального биржевого центра ММВБ-Дальний Восток Евгений БЕЛОЗЕРОВ.

Приморский рынок отреагировал на ситуацию с иеной. В течение недели после катастрофы, случившейся в Японии, приморцы активно стали продавать иены некоторым федеральным банкам, чего ранее не наблюдалось. Напротив, ранее кредитные организации довольно часто испытывали дефицит в восточной валюте и ждали возвращения моряков, туристов или иностранцев, которые поменяют иены или юани на рубли. Отметим, что, проверяя валюту на источник радиации, что делается традиционно, специалисты обменных подразделений банков никаких отклонений не зафиксировали.

По мнению руководителя отдела валютного контроля филиала Азиатско-Тихоокеанского банка во Владивостоке Ольги ТРУСОВОЙ, ситуация в Японии не слишком повлияла на интерес к японской валюте. Объемы операций и количество сделок в банке, в целом, практически не снизились. «Были 1-2 дня, когда, все «замерли в ожидании» дальнейшего развития событий. Но это быстро прошло, и клиенты с прежним рвением продолжили приобретать иены, как наличные, так и безналичные, и переводить в Японию. Кстати, россияне, как правило, предпочитают покупать, а не продавать японскую валюту», - говорит Ольга Трусова.

В банке «Кедр» отметили, что в первые дни после землетрясения объемы переводов денежных средств в японских иенах значительно сократились. Но после предпринятых мер по стабилизации на рынках Японии объем переводов в иенах достиг прежних показателей. «В настоящее время клиенты нашего банка используют иену как валюту расчетов за товары, приобретаемые в Японии, для хранения своих сбережений клиенты традиционно выбирают депозиты в рублях, евро и американских долларах, поэтому трагические события в Японии не оказали влияния на объем привлеченных банком средств», - говорит начальник управления конверсионных операций, международных расчетов банка «Кедр» Юлия СУШКЕВИЧ.

По мнению Романа Тюрикова, cчета в японских иенах служат, прежде всего, инструментом для проведения расчетов с японскими контрагентами за товары (автомобили, автозапчасти и прочие аксессуары). Соответственно движение по счетам в японских иенах происходит по мере необходимости, без четкой системности. В целом, катастрофа в Японии на время привела к снижению деловой активности контрагентов, объемы расчетов за японские товары снизились, в то время как объем операций с наличными увеличился, так как население предпочло распродать свои активы в японской валюте.

Как видим, финансовые институты по-прежнему нацелены на работу с азиатскими денежными знаками, а также с клиентами из стран АТР. О запуске электронных торгов парой рубль-юань на ММВБ объявили в декабре 2010 года. Евгений Белозеров рассказывает, что интерес в банковской среде к данному инструменту есть. В настоящий момент три участника банковского рынка Дальнего Востока вышли на этот рынок. Хотя существуют и временные проблемы по активизации торгов на данном сегменте по причине валютных ограничений, существующих в Китае. Китайская сторона взяла на себя определенные обязательства по либерализации своего валютного законодательства, но темпы этой либерализации пока оставляют желать лучшего.