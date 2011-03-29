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Бывшие директора Востоккредитбанка оказались под подозрением
В процедуру банкротства Востоккредитбанка вмешались правоохранительные органы - 17 марта прокуратору Амурской области по результатам проверки, проведенной на основании материалов Амурского управления Банка России, возбудила уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, влекущее неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам).
Как и следовало ожидать, под подозрение попал совет директоров, который в период с февраля по ноябрь 2010 года принял решение о выводе из предприятия наиболее ликвидных активов и обеспечении по предоставленным кредитам. Это привело к существенному снижению стоимости активов и залогового обеспечения по кредитам банка. В результате действий совета директоров кредитная организация стала неспособна выполнить требования кредиторов по денежным обязательствам. При этом общий ущерб от действий совета директоров превысил 1,357 млрд рублей.
В совет директоров Востоккредитбанка, избранный на годовом собрании 23 июня 2009 года, входили председатель совета директоров Максим СЕРКИН, его мать Наталья СЕРКИНА (оба были основными акционерами, но незадолго до отзыва у банка лицензии вышли из капитала банка, продав свои доли трем ООО), дочь Натальи Серкиной Екатерина ДРУЖИНИНА, тогдашний председатель правления банка Александр КОНЧАЛИН и Ирина НАДЕЖКИНА, она же директор двух ООО - «Юридическая компания «Фемида» и «Востокстройсервис». На следующем годовом собрании 29 июня 2010 года вместо Дружининой в совет директоров был избран Евгений БАРУ.
Эксперты отмечают, что схема бизнеса Востоккредитбанка была довольно необычна, к моменту банкротства корпоративный кредитный портфель составлял 2 млрд рублей, и его финансирование велось в основном за счет вкладов физлиц. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Востоккредитбанка в ноябре 2010 года. Позже представители ГУ ЦБ по Амурской области сообщили, что причиной нестабильности банка стало активное кредитование компаний двух главных акционеров - Натальи и Максима Серкина.
Досье «ЗР»
1 февраля Арбитражный суд Амурской области суд признал Востоккредитбанк банкротом и ввел конкурсное производство сроком на 1 год. Обязанности конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сбербанк еще 8 декабря 2010 года начал прием заявлений от вкладчиков Востоккредитбанка на выплату возмещения по вкладам. Первоначально выплаты должны были завершиться 8 марта, но их решили продлить до 9 июня. По последним данным, уже выплачено порядка 98% от общей суммы компенсаций в 1,44 млрд рублей.
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Комментарии
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Алексей08:10, 07.03.2017#
Серкин Максим Юрьевич так же управлял Востокбизнесбанк даже для название не хватает фантазии. Именно Серкин вывел почти 600 млн руб. Как такой человек до сих пор на свободе? Он наверно всю верхушку власти купил. Сейчас по арбитражу обвинили там терпилу какого-то там Шершнева. Сейчас ему еще уголовку в пояют. А где хоть немного спровелливости? Серкин в открытую ворует. Сажают терпилу напоминает 90 годы. И Серкин дальше на свободе гуляет. Куда смотрит наше правительство Серкин или их купил. Или их нагнулся.
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Максим-плохой человек