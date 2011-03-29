Бывшие директора Востоккредитбанка оказались под подозрением

В процедуру банкротства Востоккредитбанка вмешались правоохранительные органы - 17 марта прокуратору Амурской области по результатам проверки, проведенной на основании материалов Амурского управления Банка России, возбудила уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, влекущее неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам).

Как и следовало ожидать, под подозрение попал совет директоров, который в период с февраля по ноябрь 2010 года принял решение о выводе из предприятия наиболее ликвидных активов и обеспечении по предоставленным кредитам. Это привело к существенному снижению стоимости активов и залогового обеспечения по кредитам банка. В результате действий совета директоров кредитная организация стала неспособна выполнить требования кредиторов по денежным обязательствам. При этом общий ущерб от действий совета директоров превысил 1,357 млрд рублей.

В совет директоров Востоккредитбанка, избранный на годовом собрании 23 июня 2009 года, входили председатель совета директоров Максим СЕРКИН, его мать Наталья СЕРКИНА (оба были основными акционерами, но незадолго до отзыва у банка лицензии вышли из капитала банка, продав свои доли трем ООО), дочь Натальи Серкиной Екатерина ДРУЖИНИНА, тогдашний председатель правления банка Александр КОНЧАЛИН и Ирина НАДЕЖКИНА, она же директор двух ООО - «Юридическая компания «Фемида» и «Востокстройсервис». На следующем годовом собрании 29 июня 2010 года вместо Дружининой в совет директоров был избран Евгений БАРУ.

Эксперты отмечают, что схема бизнеса Востоккредитбанка была довольно необычна, к моменту банкротства корпоративный кредитный портфель составлял 2 млрд рублей, и его финансирование велось в основном за счет вкладов физлиц. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Востоккредитбанка в ноябре 2010 года. Позже представители ГУ ЦБ по Амурской области сообщили, что причиной нестабильности банка стало активное кредитование компаний двух главных акционеров - Натальи и Максима Серкина.

Досье «ЗР»

1 февраля Арбитражный суд Амурской области суд признал Востоккредитбанк банкротом и ввел конкурсное производство сроком на 1 год. Обязанности конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сбербанк еще 8 декабря 2010 года начал прием заявлений от вкладчиков Востоккредитбанка на выплату возмещения по вкладам. Первоначально выплаты должны были завершиться 8 марта, но их решили продлить до 9 июня. По последним данным, уже выплачено порядка 98% от общей суммы компенсаций в 1,44 млрд рублей.