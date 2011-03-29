Россия рассчитывает на иностранные миллиарды

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поставил перед правительством задачу выйти на уровень прямых иностранных инвестиций в $60-70 млрд в год. При этом премьер потребовал за две недели согласовать второй блок поправок, направленных на либерализацию законодательства в этой сфере.

«Нам необходимо серьезно усилить работу по привлечению иностранных инвестиций в нашу экономику. Эта задача и для федеральных, и для региональных властей», - сказал Путин на заседании правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Премьер-министр отметил, что для развития и модернизации России необходимы прежде всего качественные инвестиции. Несмотря на непростой как для российской, так и для мировой экономики 2010 год, заметил Владимир Путин, «очевиден интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку».

«Тем более что наши ключевые экономические индикаторы демонстрируют неплохую динамику», - сказал премьер, добавив, что по итогам прошлого года прирост ВВП составил 4%, а промпроизводства - 8,2%.

Российский фондовый рынок, отметил глава правительства, стал лидером по темпам роста индексов и показал лучшие результаты не только среди стран БРИК, но и основных развитых стран в целом.

«По предварительным оценкам, в 2010 году в Россию поступило более $40 млрд прямых иностранных инвестиций», - сказал он, добавив, что по сравнению с 2009 годом в этой области наметился рост. Между тем, по оценкам Росстата, в 2010 году в экономику России поступило $13,8 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 13,2% меньше уровня 2009 года ($15,906 млрд).

Владимир Путин отметил необходимость совершенствования порядка работы иностранных инвесторов в стратегических секторах российской экономики.

«Здесь также нужно избавляться от неэффективных или явно избыточных процедур, создавать максимально комфортную среду для тех компаний, которые стремятся вкладывать свои средства, знания, усилия в нашу экономику», - сказал он.

Путин напомнил, что правительство одобрило пакет поправок в закон об иностранных инвестициях, который сейчас рассматривается в Госдуме и должен упростить работу иностранных инвесторов в пищевой, медицинской промышленности, в банковском секторе, в сфере недропользования.

Движение в этом направлении, заметил премьер, продолжается, и Федеральной антимонопольной службой подготовлен второй блок поправок в законодательство, который предлагает еще больше облегчить порядок работы в сфере недропользования.

«При покупке до 25% акций предприятия, занятого в сфере недропользования, больше не потребуется разрешение ФАС и нашей комиссии. Сейчас этот порог ограничивается 10%», - сказал Владимир Путин. Кроме того, предлагается регулировать в рабочем порядке ряд вопросов без вынесения на комиссию на уровне ФАС, добавил глава правительства.

Как сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ журналистам, премьер потребовал в течение двух недель полностью завершить межведомственное согласование второго блока поправок, направленных на либерализацию законодательства об иностранных инвестициях, которые облегчат, в том числе, порядок работы в сфере недропользования.

Таким образом, отметил он, «мы рассчитываем в пределах месяца провести с депутатами Госдумы все необходимые консультации и постараться сделать так, чтобы соответствующий законопроект был принят уже во втором и третьем чтении».

Как сообщил глава ФАС, речь идет о том, чтобы «сменить пороговые значения, при которых требуется согласие правительственной комиссии в области использования недр, с 10% до 25%». По словам Артемьева, это важный шаг по либерализации использования российских стратегических недр.

«Это одна из ключевых поправок. Кроме того, вы знаете, мы либерализуем ситуацию в области использования медицинского оборудования, в области использования объектов, которые используют источники радиационного излучения, и целый ряд других мер, которые должны либерализовать систему иностранных инвестиций в стратегические сферы», - сказал глава ФАС.

Он добавил, что работа по второму блоку поправок будет завершена в течение апреля.