Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Что нужно знать об НДС в 2019 году
Для отгрузок, которые придутся на январь 2019 года и позднее, будет применяться общая ставка 20% (вместо 18%), сообщает Nalog.ru.
При этом исключений по товарам (работам, услугам), имущественным правам, реализуемым по договорам, заключенным до вступления в силу Федерального закона N 303-ФЗ, и имеющим длящийся характер с переходом на 2019 и последующие годы, указанным Федеральным законом не предусмотрено.
Расчетные ставки по НДС применяются в тех случаях, когда сумма налога включена в налоговую базу и ее нужно оттуда извлечь. Новая расчетная ставка 20/120 - (вместо 18/118);
При продаже предприятия в целом как имущественного комплекса (п. 4 ст. 158 НК РФ) и при оказании услуг в электронной форме иностранными IT-компаниями российским юрлицам и физлицам (п. 5 ст. 174.2 НК РФ). расчетная ставка составит 16,67 - (вместо 15,25).
Ставка в 10% на отдельные виды товаров, указанных в Перечнях, утвержденных Постановлением Правительства РФ сохраняется.
По предоплате, полученной в 2018 году, то НДС надо считать по расчетной ставке 18/118, а с реализации в 2019 году - 20%.
Изменится ли конечная цена сделки из-за повышения ставки, зависит от того, как установлена цена в договоре:
- "цена, кроме того НДС" - дополнительные затраты понесет покупатель. Если он имеет право на вычет, то сможет компенсировать доплату;
- "цена, в том числе НДС" или просто "цена" - повышение ставки "оплатит" продавец.
Если стороны договорились о доплате разницы в 2%, то отражение в учете зависит от того, когда поступила оплата.
Если разница перечислена в 2018г. такую доплату следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 18/118. Далее продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателями первичного счета-фактуры на аванс, и показателями после изменения стоимости товаров, работ, услуг с применением налоговой ставки в размере 18/118 процента, либо выставить еще одну счет-фактуру на сумму доплаты с указанием ставки 18/118.
Если разница перечислена с 01.01.2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, а следует рассматривать в качестве доплаты суммы налога. В этой связи, продавцу при получении доплаты налога следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу суммы налога, то есть, ставка после изменения станет 20/120, а стоимость товара без НДС не измениться.
Минфин считает, что в госконтрактах по Закону N 44-ФЗ в большинстве случаев изменить цену нельзя. Поэтому за повышение ставки "заплатит" продавец. А вот Закон N 223-ФЗ, по мнению ведомства, не запрещает изменять цену договора. Пересмотреть стоимость товаров, работ, услуг из-за повышения НДС можно, если это не запрещено положением о закупке.
Не забудьте провести обновление ККТ и учетных программ, чтобы корректно отражать операции.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ
Исправление ошибок, изменение цены или количества товаров
Если в новом году потребуется уточнить количество или цену товаров, отгруженных в 2018 году, то в корректировочном счете-фактуре укажите в нем ту же ставку, что и в первоначальном. Ведь отгрузка была до нового года.
Восстанавливать НДС при получении средств из бюджета не придется
С 2019 года можно будет принимать к вычету "входной" НДС по товарам, работам и услугам, имущественным правам, которые были приобретены за счет субсидий и бюджетных инвестиций. Условие: деньги выделяются без учета затрат на НДС (это должно быть указано в документах о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций).
Новшества касаются субсидий и бюджетных инвестиций, полученных начиная с 2019 года.
Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
Больше компаний могут возместить НДС за IV квартал в заявительном порядке
По новым правилам, чтобы получать возмещение в ускоренном порядке, сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ за три прошлых года может быть не 7 млрд, а 2 млрд руб.
Смягчили и требования к поручителям: минимальный размер уплаченных налогов сократили с 7 млрд до 2 млрд руб., обязательства по поручительствам могут составлять не 20%, а 50% от стоимости чистых активов.
Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ
При реализации макулатуры надо платить НДС
С 2019 года закончится действие освобождения, и реализация макулатуры будет облагаться НДС. Налог придется исчислять покупателям макулатуры - налоговым агентам. Правила для них те же, что и для покупателей металлолома, сырых шкур, алюминия вторичного и его сплавов.
Документы: Федеральный закон от 02.06.2016 N 174-ФЗ; Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ
С 25 января пояснения к декларации по НДС сдавайте по новому формату
ФНС России обновила формат ответа на требование представить пояснения к налоговой декларации по НДС. В частности, учтены новые коды видов операций в книгах покупок и продаж (33 - 44).
Сделайте обновление программы, через которую передаете данные, чтобы налоговики приняли ваши пояснения.
Новости тематики
- Что нужно знать об НДС в 2019 году
- Центробанк принял решение, которое должно поддержать рубль
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Биткоин рухнул на треть
- Приморье и другие территории Дальнего Востока будут развивать на деньги, которые отнимут у Сахалина
- Ждем доллар по 62
- К концу года рубль будет стоить 68 за доллар
- Нефть растет как на дрожжах
- Российские власти призывают скупать доллары
- Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
Новости раздела
- Что нужно знать об НДС в 2019 году
- Центробанк принял решение, которое должно поддержать рубль
- Чаепития и перекуры работодатель может не оплачивать
- Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России массово отзывают опасные таблетки от давления
- Экс-мэр Владивостока опубликовал в соцсетях крик души
- С Нового года мобильная связь подорожает
- Ищенко вновь оказался в центре скандала
- Новым главой Владивостока станет ставленник Кожемяко
- На Камчатке Андрей Рудович возглавит "Берингию" пятый раз подряд
- Российские бюджеты намерены пополнить за счет запасов рыбы и краба Дальнего Востока
- Цементная империя экс-мэра Владивостока готовит крупную финансовую сделку
- Арбитражный суд Приморского края переезжает
- Во Владивостоке завершается модернизация железнодорожного тоннеля им. Сталина