Что нужно знать об НДС в 2019 году

Для отгрузок, которые придутся на январь 2019 года и позднее, будет применяться общая ставка 20% (вместо 18%), сообщает Nalog.ru.

При этом исключений по товарам (работам, услугам), имущественным правам, реализуемым по договорам, заключенным до вступления в силу Федерального закона N 303-ФЗ, и имеющим длящийся характер с переходом на 2019 и последующие годы, указанным Федеральным законом не предусмотрено.

Расчетные ставки по НДС применяются в тех случаях, когда сумма налога включена в налоговую базу и ее нужно оттуда извлечь. Новая расчетная ставка 20/120 - (вместо 18/118);

При продаже предприятия в целом как имущественного комплекса (п. 4 ст. 158 НК РФ) и при оказании услуг в электронной форме иностранными IT-компаниями российским юрлицам и физлицам (п. 5 ст. 174.2 НК РФ). расчетная ставка составит 16,67 - (вместо 15,25).

Ставка в 10% на отдельные виды товаров, указанных в Перечнях, утвержденных Постановлением Правительства РФ сохраняется.



По предоплате, полученной в 2018 году, то НДС надо считать по расчетной ставке 18/118, а с реализации в 2019 году - 20%.



Изменится ли конечная цена сделки из-за повышения ставки, зависит от того, как установлена цена в договоре:

- "цена, кроме того НДС" - дополнительные затраты понесет покупатель. Если он имеет право на вычет, то сможет компенсировать доплату;

- "цена, в том числе НДС" или просто "цена" - повышение ставки "оплатит" продавец.



Если стороны договорились о доплате разницы в 2%, то отражение в учете зависит от того, когда поступила оплата.

Если разница перечислена в 2018г. такую доплату следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 18/118. Далее продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателями первичного счета-фактуры на аванс, и показателями после изменения стоимости товаров, работ, услуг с применением налоговой ставки в размере 18/118 процента, либо выставить еще одну счет-фактуру на сумму доплаты с указанием ставки 18/118.

Если разница перечислена с 01.01.2019, то такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, а следует рассматривать в качестве доплаты суммы налога. В этой связи, продавцу при получении доплаты налога следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу суммы налога, то есть, ставка после изменения станет 20/120, а стоимость товара без НДС не измениться.

Минфин считает, что в госконтрактах по Закону N 44-ФЗ в большинстве случаев изменить цену нельзя. Поэтому за повышение ставки "заплатит" продавец. А вот Закон N 223-ФЗ, по мнению ведомства, не запрещает изменять цену договора. Пересмотреть стоимость товаров, работ, услуг из-за повышения НДС можно, если это не запрещено положением о закупке.

Не забудьте провести обновление ККТ и учетных программ, чтобы корректно отражать операции.

Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 303-ФЗ



Исправление ошибок, изменение цены или количества товаров



Если в новом году потребуется уточнить количество или цену товаров, отгруженных в 2018 году, то в корректировочном счете-фактуре укажите в нем ту же ставку, что и в первоначальном. Ведь отгрузка была до нового года.



Восстанавливать НДС при получении средств из бюджета не придется

С 2019 года можно будет принимать к вычету "входной" НДС по товарам, работам и услугам, имущественным правам, которые были приобретены за счет субсидий и бюджетных инвестиций. Условие: деньги выделяются без учета затрат на НДС (это должно быть указано в документах о предоставлении субсидий или бюджетных инвестиций).

Новшества касаются субсидий и бюджетных инвестиций, полученных начиная с 2019 года.



Документ: Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ



Больше компаний могут возместить НДС за IV квартал в заявительном порядке

По новым правилам, чтобы получать возмещение в ускоренном порядке, сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ за три прошлых года может быть не 7 млрд, а 2 млрд руб.

Смягчили и требования к поручителям: минимальный размер уплаченных налогов сократили с 7 млрд до 2 млрд руб., обязательства по поручительствам могут составлять не 20%, а 50% от стоимости чистых активов.



Документ: Федеральный закон от 03.08.2018 N 302-ФЗ



При реализации макулатуры надо платить НДС

С 2019 года закончится действие освобождения, и реализация макулатуры будет облагаться НДС. Налог придется исчислять покупателям макулатуры - налоговым агентам. Правила для них те же, что и для покупателей металлолома, сырых шкур, алюминия вторичного и его сплавов.



Документы: Федеральный закон от 02.06.2016 N 174-ФЗ; Федеральный закон от 27.11.2018 N 424-ФЗ



С 25 января пояснения к декларации по НДС сдавайте по новому формату

ФНС России обновила формат ответа на требование представить пояснения к налоговой декларации по НДС. В частности, учтены новые коды видов операций в книгах покупок и продаж (33 - 44).

Сделайте обновление программы, через которую передаете данные, чтобы налоговики приняли ваши пояснения.