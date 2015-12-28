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Сбербанк продлил срок приема заявок на "Ипотеку с государственной поддержкой"
Заявку по продукту «Ипотека с государственной поддержкой» в Сбербанке можно подать до 29 февраля 2016 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Сбербанк получил одобрение Министерства финансов РФ об увеличении объема выдач по продукту до 225 млрд рублей. Данную сумму планируется предоставить клиентам до 1 марта 2016 года. К настоящему моменту выдачи по «Ипотеке с государственной поддержкой» превысили 180 млрд рублей.
«Ипотека с государственным субсидированием значительно поддержала выдачи Сбербанка в этом году – около 30% всех ипотечных продуктов Сбербанка в этом году было предоставлено именно в рамках данной программы. Мы видим достаточно высокий спрос на продукт, поэтому расширили объемы сумм, запланированных к выдаче, и сроки подачи заявок на кредит для клиентов», - отметила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья АЛЫМОВА.
Продукт «Ипотека с государственной поддержкой» был запущен в марте 2015 года и действует на следующих основных условиях: ставка до и после регистрации ипотеки – от 11,4% годовых в рублях, минимальный первоначальный взнос – 20%, максимальный срок кредита – 30 лет.
Максимальная сумма кредита по данному предложению составит 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, для других регионов 3 млн руб.
При этом жилье приобретается у юридических лиц в объектах, которые строятся или построены в рамках 214-ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
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Если бы первоначальный взнос снизили до 15% как в других видах ипотечного кредитования, то вообще был бы шикарный вариант приобретения нового жилья, но это уже не от нас зависит, поэтому пока так.