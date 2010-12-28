Пенсионному фонду России исполнилось 20 лет

Сегодня Пенсионный фонд (ПФР) является, по сути, единственной государственной структурой, которая контролирует и осуществляет финансовые выплаты гражданам в течение всей жизни, буквально с момента рождения.

Восприятие ПФР в качестве органа, который назначает и выплачивает пенсии, а значит, общается лишь с людьми пожилыми, многие специалисты пенсионной сферы считают неверным. Более того, наделение ПФР функциями ранее ему не свойственными, как оператора средствами материнского (семейного) капитала и администратора страховых взносов во внебюджетные фонды, существенно увеличило вес этой организации.

О том, насколько изменились полномочия Пенсионного фонда за 20 лет работы, и с какими результатами отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю встречает Новый год, «ЗР» рассказал управляющий краевым ОПФР Александр МАСЛОВЕЦ.

- Александр Иванович, сегодня становится очевидно - Пенсионный фонд постепенно отходит от принципа социально-распределительного назначения пенсий. По сути, ПФР преобразуется в государственного страховщика пенсионных накоплений и других социальных выплат. Временно управляет накопительной частью пенсии граждан, пользуясь услугами Внешэкономбанка, привлекает к государственному софинансированию пенсий, временно содержит на своих счетах средства материнского капитала, и др. Т.е., как только придет время - достижение пенсионного возраста, рождение второго ребенка - произойдет реализация той самой страховки. Возможна ли подобная аналогия?

- В некотором роде - да. В 1990 году руководство тогда еще РСФСР осознало, что необходимо создавать новые принципы пенсионного обеспечения граждан. Далеко не все было однозначно, нельзя было в одночасье отказаться от прошлого и начинать строить новую систему. В этот период, с моей точки зрения, правительство приняло уникальное решение - взять за основу пенсионное обеспечение Западной Германии. В этом надо отдать должное Александру КУРТИНУ, который стоял у истоков создания Пенсионного фонда России, был его первым руководителем.

Принцип отношения к пенсии стал кардинально иным - все соответствующие отчисления, которые делал работодатель и формировало государство, стали рассматривать в рамках обязательного пенсионного страхования. Пенсионный фонд был выделен как структура, которая была призвана администрировать уплату пенсионных взносов для направления их на специализированные счета граждан.

- Но это были лишь первые шаги.

- Действительно. Следующий этап пенсионной реформы заключался в том, чтобы внедрить систему персонифицированного учета. В этом заключались основные мероприятия, которые должен был реализовать Пенсионный фонд в начале своей деятельности. В дальнейшем было принято решение о том, чтобы полномочия назначения пенсии, организация ее выплаты, оценка пенсионных прав перешли от субъектов федерации на государственный уровень. Мне довелось прийти в Пенсионный Фонд в 2003 году, сначала в качестве заместителя управляющего, в апреле 2004 года последовало назначение на должность управляющего отделением ПФР по Приморскому краю.

- Вы оказались на острие всех внедряемых нововведений, в это время Пенсионный фонд во многом обрел не совсем свойственные ему, дополнительные функции.

- На протяжении 20 лет правовые, налоговые, общесоциальные преобразования в стране накладывали свой отпечаток на принятие управленческих решений. Что касается администрирования платежей во внебюджетные фонды, то ранее они были нашей прерогативой. Почти на 9 лет Пенсионный фонд передал свои функции в Федеральную налоговую службу, тогда Министерство по налогам и сборам. Сейчас все вернулось на круги своя.

По большому счету, другой такой организации, как Пенсионный фонд, на которую можно возложить столь серьезную ответственность в социальной сфере, у государства просто нет. Опереться на те ресурсы, которыми обладает Пенсионный фонд, было экономически целесообразным и рациональным решением. Если представить себе, что у семьи есть автомобиль, и она на нем направляется на дачу или на море, то почему бы его не использовать в качестве прицепа или не перевезти с его помощью какой-либо груз. Понятно, что этот автомобиль будет затрачивать тогда больше бензина, появится необходимость в дополнительных запчастях. Но для того, чтобы семье обзавестись новой машиной, надо обладать дополнительными средствами, которых у нее нет. Так и с Пенсионным фондом.

- Кстати, вы сами приняли участие в государственной программе софинансирования пенсий, как ее называют «тысяча на тысячу»?

- Конечно, как говорится, личным примером доказываю, что это действительно выгодно. В отличие от государства 100% доходность на сегодня не сможет предложить ни один из коммерческих банков. По краю около 1 800 человек, сотрудников Пенсионного фонда, также подключились к этой программе. Вполне осознаем, что всегда будет существовать категория граждан, которая будет выступать против, даже в ущерб себе. Поэтому лишь наращиваем темп нашей информационно-разъяснительной работы.

- Какова на сегодня клиентская база, с которой работает Пенсионный фонд в Приморском крае?

- Численность пенсионеров, которых обслуживает Пенсионный фонд в Приморье, - 521 тыс. Каждый год количество приморцев, вновь вышедших на пенсию, увеличивается на 40 тыс. человек. Кроме того, мы устанавливаем выплаты 156 тыс. федеральных льготников. Под нашей юрисдикцией находятся также около 10 тыс. военных пенсионеров, которые в данный момент вышли на гражданскую службу. В соответствии с Федеральным законом № 156 они имеют право получать страховую часть пенсии помимо военной (после 55 и 60 лет соответственно) при наличии не менее 5 лет гражданского стажа. Число данной категории пенсионеров, по всей видимости, будет прирастать.

Но не надо забывать, что фонд работает с лицевыми счетами без малого 2 млн застрахованных лиц, которые включены в систему обязательного пенсионного страхования. Это все те, у кого есть пенсионное страховое свидетельство, в их числе, совсем молодые люди. С этого года мы приступили к выдаче пенсионных страховых свидетельств малышам, школьникам и студентам. Как вы понимаете, деятельность Пенсионного фонда на сегодняшний день касается каждого россиянина напрямую.