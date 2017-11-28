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Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
Альфа-Банк на Дальнем Востоке обменяет мелочь на банкноты и монеты Чемпионата мира по футболу, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Альфа-Банк на Дальнем Востоке проводит акцию по обмену монет на банкноты. В период действия акции любой гражданин может обратиться в офис банка, чтобы бесплатно обменять мелочь на бумажные купюры, эквивалентно сумме сдаваемой мелочи, в том числе на две монеты номиналом 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA. Акция направлена на возврат монет в обращение, поскольку сегодня всё чаще монеты оседают у населения дома в копилках, коробках и т.п.
Между тем, монета востребована в повседневной жизни: при расчетах с населением, оплате товаров и услуг, где цены указаны с копейками. Акция проводится для того, чтобы в наличном обороте региона присутствовал весь ряд монеты Банка России, в том числе и мелкого достоинства. «Изготовление монет обходится значительно дороже, чем печать банкнот, но срок их жизни доходит до 30 лет. А у купюр мелких номиналов - в десятки раз меньше. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках», - отмечает управляющая Хабаровским филиалом Альфа-Банка Елена ШЛЯПНИКОВА.
Альфа-Банк обращает внимание, что для обмена необходимо предъявить паспорт. Кроме того, сумма сдаваемых монет не должна быть меньше 150 рублей. Акция пройдет по следующему графику:
29 ноября, г. Владивосток, ОО «Дальневосточный», ул. Семеновская, 26, с 10-16 часов;
01 декабря, г. Владивосток, ККО «Владивосток-Тихоокеанский», Океанский пр, 98 а, с 10-19 часов;
14 декабря, г. Хабаровск, филиал «Хабаровский», ул. Муравьева-Амурского, 36, с 10-16 часов.
Подробные условия обмена монет необходимо уточнять в офисах банка.
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