Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"

Дмитрию Левину предстоит реализовать стратегию развития одного из крупнейших банков Дальнего Востока

Исполняющим обязанности председателя правления банка «Восточный» назначен Дмитрий ЛЕВИН, до этого на протяжении 15 лет возглавлявший банк «Русский стандарт». До этого председателем правления «Восточного» был Алексей КОРДИЧЕВ.

«Команда банка, которая работает на рынке уже не первый год, готова реализовать стратегию, определенную советом директоров. Мы направим усилия на расширение сети, предоставление качественных финансовых услуг жителям российских регионов, поддержку бизнеса современными финансовыми продуктами, развитие финансовой грамотности населения", - цитирует Дмитрия Левина пресс-служба «Восточного».

21 ноября акционеры банка «Восточный экспресс» досрочно переизбрали совет директоров, обновив его на треть. Председателем совета директоров стал Артем АВЕТИСЯН, владеющий 32,02% «Восточного».

Дмитрий Левин в 1987 году окончил Московский финансовый институт. С 1987 года работал в Банке внешней торговли, в министерстве финансов и Сбербанке. С 1992 года занимал руководящие должности в Международном акционерном банке сберегательных банков и Межкомбанке. До мая 2016 года Левин занимал пост председателя правления банка «Русский стандарт», в 2016-2017 годах работал исполнительным директором РГС Банка. В июле 2017 года был назначен исполнительным директором банка «Восточный», затем первым заместителем председателя правления этого банка.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: «Восточный» в январе 2017 года завершил процесс присоединения Юниаструм банка. Собственники «Юниаструма» получили около 40% в объединенном банке. На данный момент основным акционером «Восточного» с долей в 51,6% является кипрская Evison Holdings Ltd, подконтрольная фондам под управлением Baring Vostok и Russia Partners.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток