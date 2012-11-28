Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Планируется ли в России выпуск трехтысячной банкноты?
В России в ближайшее время не планируется выпуск новых банкнот; появление в интернете дизайна новой, посвященной Екатеринбургу, трехтысячной купюры - чья-то шутка, заявил директор Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» Аркадий ТРАЧУК в интервью, которое публикует «Российская газета».
«Это чья-то личная идея или шутка. Выпуск новых банкнот в ближайшее время в России не планируется», - сказал Трачук.
Он подчеркнул, что дизайн банкноты - это защитный признак, который не публикуется до момента, когда банкнота выходит в обращение.
Директор «Гознака» также рассказал, что Россия пока не намерена совсем отказываться от использования мелочи.
«Несколько лет назад мы снизили затраты на чеканку мелочи. Теперь чеканим ее из стали с гальваническим покрытием цветного металла - никеля или латуни. До этого для изготовления монет использовался цветной металл», - отметил он.
При этом замена монет на банкноты низких номиналов экономически не оправдана.
«Монета служит 5-10 лет. А у банкнот низких номиналов век недолог - всего шесть-девять месяцев. Их придется часто менять, а это не очень оправдано экономически», - пояснил Аркадий Трачук.
Как альтернативный вариант, можно выпускать пластиковые банкноты, которые долговечнее бумажных, уточнил директор «Гознака». Но в этом случае можно столкнуться с иной проблемой, добавил он.
«Действительно, проблема с ограниченным температурным диапазоном использования этих банкнот есть. Если их забыть на окне в жаркий день, они могут склеиться. А если оставить на морозе, при сгибании могут разломиться на две части. В наших климатических условиях это решение использовать нет смысла», - объяснил Аркадий Трачук.
Руководитель «Гознака» также отметил, что российские рубли на данный момент - одни из самых сложно подделываемых банкнот в мире.
«Например, при изготовлении защитного комплекса модифицированной пятитысячной банкноты применены 23 запатентованные технологии. Из них - 19 разработок, запатентованных «Гознаком», четыре зарубежные», - рассказал он.
Ежегодно Россия печатает от 4 млрд до 6 млрд банкнот, при этом в час со станка сходит около 2 млн банкнот. Кроме того, Россия печатает банкноты и для других стран, например, для Сирии.
«Сирия несколько лет заказывала изготовление своей валюты в Австрии. Но из-за объявленной Евросоюзом блокады компания-производитель отказалась от очередного заказа. Поэтому Сирия обратилась к нам. В числе наших заказчиков также Ливан, Лаос, Малайзия, Гватемала, Белоруссия…», - сообщил директор «Гознака».
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста