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Планируется ли в России выпуск трехтысячной банкноты?

28 Ноября 2012, 14:31 | Дальний Восток

В России в ближайшее время не планируется выпуск новых банкнот; появление в интернете дизайна новой, посвященной Екатеринбургу, трехтысячной купюры - чья-то шутка, заявил директор Федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» Аркадий ТРАЧУК в интервью, которое публикует «Российская газета».

 «Это чья-то личная идея или шутка. Выпуск новых банкнот в ближайшее время в России не планируется», - сказал Трачук.

Он подчеркнул, что дизайн банкноты - это защитный признак, который не публикуется до момента, когда банкнота выходит в обращение.

Директор «Гознака» также рассказал, что Россия пока не намерена совсем отказываться от использования мелочи.

«Несколько лет назад мы снизили затраты на чеканку мелочи. Теперь чеканим ее из стали с гальваническим покрытием цветного металла - никеля или латуни. До этого для изготовления монет использовался цветной металл», - отметил он.

При этом замена монет на банкноты низких номиналов экономически не оправдана.

«Монета служит 5-10 лет. А у банкнот низких номиналов век недолог - всего шесть-девять месяцев. Их придется часто менять, а это не очень оправдано экономически», - пояснил Аркадий Трачук.

Как альтернативный вариант, можно выпускать пластиковые банкноты, которые долговечнее бумажных, уточнил директор «Гознака». Но в этом случае можно столкнуться с иной проблемой, добавил он.

«Действительно, проблема с ограниченным температурным диапазоном использования этих банкнот есть. Если их забыть на окне в жаркий день, они могут склеиться. А если оставить на морозе, при сгибании могут разломиться на две части. В наших климатических условиях это решение использовать нет смысла», - объяснил Аркадий Трачук.

Руководитель «Гознака» также отметил, что российские рубли на данный момент - одни из самых сложно подделываемых банкнот в мире.

«Например, при изготовлении защитного комплекса модифицированной пятитысячной банкноты применены 23 запатентованные технологии. Из них - 19 разработок, запатентованных «Гознаком», четыре зарубежные», - рассказал он.

Ежегодно Россия печатает от 4 млрд до 6 млрд банкнот, при этом в час со станка сходит около 2 млн банкнот. Кроме того, Россия печатает банкноты и для других стран, например, для Сирии.

«Сирия несколько лет заказывала изготовление своей валюты в Австрии. Но из-за объявленной Евросоюзом блокады компания-производитель отказалась от очередного заказа. Поэтому Сирия обратилась к нам. В числе наших заказчиков также Ливан, Лаос, Малайзия, Гватемала, Белоруссия…», - сообщил директор «Гознака».

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