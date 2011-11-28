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Филиал Примсоцбанка в Омске празднует 5-летие
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. 23 ноября 2006 года в столице Омской области открылся первый офис Примсоцбанка.
В 2011 году филиал разросся и вширь, и ввысь, открыв дополнительный офис. Теперь в Омске две точки присутствия банка.
На сегодняшний день штат сотрудников Примсоцбанка в Омске составляет 55 человек. На обслуживании банка 415 клиентов - юридических лиц. Объем действующих кредитов составляет в общей сложности более 600 млн. рублей. При этом филиал постоянно улучшает свои показатели и привлекает все новых клиентов.
Поздравляем сотрудников филиала Примсоцбанка в Омске с первым юбилеем.
Досье: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N 2733, основан 4 марта 1994 года) – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Примсоцбанк предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В состав акционеров входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге 500 крупнейших банков России «РБК» за 9 месяцев 2011 г. Примсоцбанк занимает 126 место по величине чистых активов, 82 – по величине ликвидных активов, 111 – по размеру кредитного портфеля, 82 – по потребительским кредитам, 122 – по кредитованию юридических лиц, 126 – по депозитному портфелю, 127 – по депозитам юридических лиц, 76 – по вкладам населения, 174 – по вложениям в ценные бумаги. Наряду с этим банк входит в ТОП-100 самых филиальных российских банков, занимая 88 места рэнкинга.
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