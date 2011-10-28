Денежная масса в РФ выросла за 9 месяцев на 7,4%

По данным Центробанка РФ, денежная масса М2 по состоянию на 1 октября 2011 года составила 21497,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 7,4%.

Наличные денежные средства составили на 1 октября 5420,4 млрд. рублей. Безналичные денежные средства – 16077,0 млрд. рублей.

Денежный агрегат М2 представляет собой объем наличных денег в обращении (вне банков) и остатков средств в национальной валюте на счетах нефинансовых организаций, финансовых (кроме кредитных) организаций и физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации.