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Полмиллиона дальневосточников пользуются кредитными картами Сбербанка
Количество выпущенных Дальневосточным банком ПАО «Сбербанк России» действующих кредитных карт достигло 526,7 тыс. штук, при этом кредитный портфель по данному направлению составил 19,5 млрд рублей.
«Кредитная карта обеспечивает быстрый и удобный доступ к деньгам в случае непредвиденных расходов, поэтому популярность этого инструмента растет, – отмечает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России». – Сегодня кредитной картой Сбербанка пользуется каждый 10-й житель Дальнего Востока».
Наибольшее количество кредитных карт Сбербанка выпущено в Приморском крае – 157 тыс. В Хабаровском крае – 147 тыс., Амурской области – 97,6 тыс., Сахалинской области – 62 тыс., Камчатском крае – 24,2 тыс., Магаданской области – 22,3 тыс., Еврейской автономной области – 12,6 тыс., Чукотском автономном округе – 3,7 тыс.
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