Дальневосточники лучше всех россиян платят по автокредитам. Сказываются как значительный уровень дохода, так и более высокая ответственность по долгам. А вот хуже всего ситуация с просрочкой в центральной и южной России, лидер по просрочке — Тульская область. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на «Известия».

Хуже всего по автокредитам платят жители центральной и южной России — здесь в отдельных регионах объем просроченной задолженности, приходящейся на одного заемщика, превышает 1 млн рублей. Лидер — Тульская область с показателем в 1,4 млн рублей. Зато самая хорошая платежная дисциплина на Дальнем Востоке, где средний размер просрочки колеблется на уровне нескольких сотен тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании Национальной службы взыскания (НСВ).

В числе регионов, где отмечен наибольший объем просрочки по автокредитам в расчете на одного заемщика, входит целый ряд областей Центрального федерального округа — это Тульская (1,4 млн рублей), Ярославская (1,2 млн рублей), Тверская (980 тыс. рублей) и Владимирская области (977 тыс. рублей). Также в десятку вошли расположенные на юге страны Республика Адыгея (1,3 млн рублей) и Краснодарский край (1,2 млн рублей).

Напротив, лучше всего по автокредитам платят жители Дальнего Востока: наименьший размер просроченной задолженности, приходящейся на одного заемщика, наблюдается в Якутии (357 тыс. рублей), Камчатском крае (191 тыс. рублей), Сахалинской области (283 тыс. рублей).

В целом же по России по итогам первого полугодия 2014 года объем рынка автокредитования достиг 1,4 трлн рублей, его рост с начала года составил 13%. Также на 13% вырос за этот период объем просроченной задолженности — до 47,6 млрд рублей.

Начальник отдела розничных кредитов ЗАО «Тройка-Д Банк» Дмитрий МУРИН, комментируя полученные цифры, отметил, что одна из причин лучшей платежной дисциплины жителей Дальнего Востока — это уровень доходов, который значительно превышает средний по стране.

Так, по данным Росстата, в мае 2014 года средний доход в расчете на душу населения в Сахалинской области составил 40,8 тыс. рублей, в Якутии — 31,8 тыс. рублей, в Камчатском крае — 32,8 тыс. рублей. В среднем же по стране данный показатель за тот же период едва превысил 26 тыс. рублей.

Кроме того, согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», в указанных регионах достаточно велика доля населения с заработной платой более 75 тыс. рублей в месяц — доля трудоспособного населения с таким уровнем зарплат в этих регионах составляет от 12,4% до 16%. Для сравнения: в Адыгее, где уровень просроченной задолженности по автокредитам является одним из самых высоких, доля населения с заработной платой свыше 75 тыс. рублей составляет всего 0,9%.

— Эти факторы позитивно влияют на платежеспособность дальневосточных заемщиков, — говорит Мурин. — К тому же немаловажным является и то, что банки, работающие на Дальнем Востоке, достаточно активно предлагают кредитование подержанных автомобилей, в том числе ввозимых из Японии, которые традиционно пользуются популярностью местных жителей.

Старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Сергей АЛИН соглашается, что Дальний Восток является уникальным случаем: в регионе сосредоточено более 80% праворульных машин, привезенных из-за границы. Тот факт, что данный округ граничит с Японией, говорит эксперт, дает возможность местным жителям приобрести автомобиль отличного качества по приемлемой цене, тогда как в других регионах аналогичный товар предлагают с приличной наценкой.

По словам руководителя отдела кредитования и страхования компании «Формула 91» Анастасии Кушнаревой, сказывается также разница в культурных особенностях. Так, жители Дальневосточных регионов отличаются большей дисциплинированностью: когда здесь человек принимает решение брать кредит, он серьезнее подходит к оценке своих возможностей по его погашению. Говоря о центральной России, Кушнарева указала на наличие здесь большого числа банковских отделений, брокеров, а также разнообразных кредитных программ с либеральными условиями получения денег.

— Это открывает дополнительные возможности для мошенничества и манипулирования кредитными продуктами. Для получения кредита в той же Якутии необходимо приложить намного более серьезные усилия, — говорит эксперт.

В южных регионах страны, отмечает глава отдела обслуживания VIP-клиентов Dukascopy Bank SA Владислав Ермаков, распространены торговля и туризм, но этот бизнес в частном секторе предполагает широкое использование транспортных средств для логистики товаров из оптовых баз в розничные точки — поэтому здесь так популярны автокредиты.

— Но из-за относительно низких доходов населения, особенно в условиях не самой лучшей макроэкономической конъюнктуры, платежеспособность заемщиков оказалась под давлением. Результат — просрочка по автокредитам, — говорит Ермаков.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.