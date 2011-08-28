Сбербанк приобщает клиентов к своему юбилею

В честь своего юбилея Сбербанк России предложил новый вклад для физических лиц – «Юбилейный – 170 лет» в рублях РФ, долларах США и евро.

По вкладу «Юбилейный - 170 лет» установлен повышенный доход по сравнению с другими вкладами Сбербанка: в рублях РФ - 5,5% годовых; в долларах США - 3,5% и в евро - 3,75% годовых. Вклад оформляется на 1 год, при этом открыть его можно только с 23 августа по 15 декабря 2011 года. «В ноябре 2011 года Сбербанку исполняется 170 лет, – отметила Надежда АРХИПОВА, директор управления клиентского обслуживания Дальневосточного банка Сбербанка России. – В честь юбилея мы подготовили для наших клиентов специальное предложение. На настоящий момент нашими клиентами открыто более 50 вкладов».