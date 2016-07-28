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Азиатско-Тихоокеанский банк может стать частично сахалинским

28 Июля 2016, 17:16 | Дальний Восток

"Корпорация развития Сахалинской области" может выкупить допэмиссию одного из крупнейших банков Дальнего Востока на 128,8 млн рублей

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ, Благовещенск), входящий в ТОП-100 банков России, в ближайшее время планирует увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций на 128,8 млн рублей. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», акции допвыпуска будут размещены по закрытой подписке в пользу АО «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО), 100% которого принадлежит правительству Сахалинской области.

Вопрос о проведении допэмиссии вынесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров АТБ 12 августа. Всего банк планирует разместить 1 квдрлн 150 трлн обыкновенных акций номиналом 0,000000112 рубля каждая рубля каждая. Форма оплаты размещаемых акций - рубли.

Досье «Золотого Рога» В настоящее время уставный капитал Азиатско-Тихоокеанского банка составляет 577,393 млн рублей. Он разделен на 5 квдрлн 155 трлн 290 млрд 941 млн 388 тыс. 853 обыкновенных и 250 тыс. привилегированных акций номиналом 0,000000112 рубля каждая. Основным акционером Азиатско-Тихоокеанского банка является ООО «ППФИН Регион» (59,17%), бенефициарами которого являются Андрей ВДОВИН, Питер ХАМБРО и Алексей МАСЛОВСКИЙ. East Capital принадлежит 17,91%, Techsun Enterprises Limited - 8,41%, International Finance Corporation (IFC) - 6,71%.

Фонду развития Дальнего Востока переданы полномочия единоличного исполнительного органа АО «КРСО», на счетах которого скопилось 50,2 млрд рублей, полученных от реализации нефтегазовых шельфовых проектов.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: Сахалин  фрдв  АТБ  допэмиссия 



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