Голосование за символы денежных купюр завершается сегодня

Первый этап выбора символа для денежной купюры номиналом 200 и 2000 рублей заканчивается сегодня, 28 июля.

Самыми популярными символами, предложенными россиянами для новых банкнот, стали кремль, крепость и мост, сообщает деловая газета "Золотой Рог". «Золотой мост» во Владивостоке и космодромом «Восточным» стоят в одном ряду среди славных мест России, которые наши соотечественники предпочитают видеть на отечественных денежных знаках.

Сегодня завершится прием предложений символов для будущих банкнот Банка России на сайте Твоя-Россия.рф. Для того, чтобы попасть на интерактивную карту проекта, то есть войти в список претендентов на размещение на новых банкнотах, любое предложение должно набрать 5000 голосов. «Золотой Мост» и Русский Мост уже прошли этот барьер.

В целом же порог в 5000 голосов на сайте Твоя-Россия.рф преодолели самые разные символы: монумент «Родина-мать зовет!» (Волгоград), памятник затопленным кораблям (Севастополь), крепость «Нарын-кала» (Дербент), памятник Салавату Юлаеву (Уфа), озеро Байкал (Иркутск), мечеть «Сердце Чечни» (Грозный), космодром «Восточный» (Циолковский), Казанский кремль (Казань) и т.д.

Второй этап конкурса состоится с 5 по 30 августа, а третий стартует 1 октября 2016 год в отделениях Банка России по всем регионам страны.