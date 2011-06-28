Восточный экспресс банк присоединяет Городской ипотечный банк

Акционеры Восточного экспресс банка 27 июля рассмотрят вопрос присоединения к нему московского Городского ипотечного банка (ГИБ).

Напомним, что КБ «Восточный экспресс» в начале июля 2010 года приобрел у Morgan Stanley 100% долей ООО «ГИБ» и с начала ноября 2010 года является основным кредитором по кредитным договорам клиентов ГИБ.