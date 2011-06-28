Китайцы могут прикупить Сбербанка

Крупнейший государственный фонд Китая China Investment Corp (СIC), капитал которого достигает $200 млрд, может купить 5% акций Сбербанка на $4 млрд, сообщила китайская газета Shanghai Daily.

Долю 5% китайцы могут купить в рамках приватизации пакета 7,6% акций Сбербанка, принадлежащего Банку России. Предложение поучаствовать в приватизации Сбербанка CIC получила от группы инвесткомпаний, которые занимаются организацией продажи акций Сбербанка. Организаторами размещения назначены Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan и «Тройка Диалог». Фонд СIC основан в 2007 году для инвестиций в иностранные активы. Председатель CIC ЛОУ ЦЗИВЭЙ говорил о заинтересованности суверенного фонда в инвестициях в Россию.