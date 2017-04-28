Налоговая взыщет долги в одной инспекции

С 1 мая 2017 года функции по взысканию задолженности за счет имущества с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей централизованы, сообщает деловая газет «Золотой Рог».

С 01.05.2017 в инспекциях ФНС России по Фрунзенскому, Первомайскому, Ленинскому районам г. Владивостока, МИ ФНС России № 12 по Приморскому краю, МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Приморского края функции по взысканию задолженности за счет имущества с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии со статьей 47 Налогового кодекса Российской Федерации централизованы. Как сообщили в пресс-службе Управления ФНС России по Приморскому краю, в инспекции ФНС по Первомайскому району г. Владивостока создан Специализированный отдел по взысканию задолженности (Отдел урегулирования задолженности № 2).

Специализированный отдел осуществляет принятие решения, постановления по взысканию задолженности за счет имущества налогоплательщика, направляет материалы в службу судебных приставов (по месту учета налогоплательщика), взаимодействует со службой судебных приставов по проведению совместных рейдов, арестов и иных процессуальных действий в рамках законодательства об исполнительном производстве.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться по адресу: 690048, г. Владивосток, ул. Овчинникова, д. 34а, контактный телефон: +7(423) 2-606-558, факс +7(423) 2-360-056.