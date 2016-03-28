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Сбербанк удостоен премии "Банковская сфера" сразу в нескольких номинациях

28 Марта 2016, 10:46 | Дальний Восток

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф признан банкиром года. Старший вице-президент Сбербанка Андрей Хлызов первенствовал в номинации «Главный по IT». Программа Сбербанка «Централизация 2.0» отмечена в номинации «Внедрение года», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, две награды получили цифровые сервисы Сбербанка. В специальной номинации «Позитивный пользовательский опыт: мобильные приложения банка» от Usability Lab победили сервисы Сбербанк Онлайн для устройств на базе iOS и Android. Лаборатория Касперского совместно со Сбербанком получили премию в номинации «Информационная безопасность» за первое в мире защищенное финансовое приложение Сбербанк Онлайн для Android.

Премия «Банковская сфера» учреждена в 2012 году журналом «Банковское обозрение». Задачами премии является поиск инновационных подходов к банковским инструментам и привлечение к ним внимания профессионального сообщества. Победителей определяет экспертный совет в составе нескольких десятков экспертов из банковской отрасли. 

Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: банк  кредит  премия  сбербанк  финансы  вклад 



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