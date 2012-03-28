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Зарплата чиновников выше средней по стране на 80%
Средняя заработная плата чиновников в российских регионах в прошлом году, согласно обзору Росстата, составила 41,6 тыс. рублей, это на 11% больше по сравнению с 2010 годом.
При этом у работников территориальных федеральных органов исполнительной власти она составила 27,2 тыс. рублей (рост за год на 2,8%), а у муниципалов - 26,9 тыс. рублей, увеличившись на 9%. Максимальная среднемесячная зарплата чиновников исполнительной власти среди субъектов РФ зафиксирована в Ненецком автономном округе (111,3 тыс. рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (111,2 тыс. рублей) и в Сахалинской области (87,4 тыс. рублей). Минимальная - в Чувашии (21,6 тыс. рублей).В Москве средняя зарплата работников органов исполнительной власти города в 2011 году выросла за год на 12,2% и составила 58,8 тыс. рублей. Напомним, что средняя зарплата по стране за 2011 год составила 22,9 тыс. руб.
«Золотой Рог».
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