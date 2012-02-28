ПИФы: доходы для самых осторожных

2011 год стал не самым удачным для большинства мировых рынков капитала. Но для российского рынка коллективных инвестиций он стал лучшим за последние годы. Как отмечается в обзоре Национальной лиги управляющих (НЛУ), впервые после кризиса привлечение средств в розничные паевые фонды превысило отток.

Несмотря на достигнутые успехи в части привлечения средств инвесторов, доходность большей части ПИФов все равно ушла в «минус» на фоне повышенной турбулентности мировых рынков капитала. И обыграть инфляцию довелось не многим.

Выбрались из кризиса

Объем совокупного привлечения средств во все отечественные ПИФы составил 7, 071 млрд рублей. Несмотря на достаточно серьезный вывод средств пайщиками за последние четыре месяца в условиях рыночной нестабильности, совокупное привлечение открытых и интервальных фондов по итогам года оказалось со знаком «плюс». Общий приток средств в публичные ПИФы всех категорий составил 2,59 млрд рублей.

Наибольшей популярностью у коллективного инвестора пользовались такие категории, как фонды облигаций, индексные фонды, фонды товарного рынка.

Инфляцию обогнали не многие

Коррекция на мировых финансовых рынках привела к тому, что по итогам года большинство фондов показало отрицательную доходность, в плюсе оказались лишь самые осторожные - хорошо себя показали фонды с консервативной стратегией инвестирования средств.

Положительный результат продемонстрировали всего 84 открытых ПИФа из 390.

Доходность паевого фонда, занявшего самое высокое место в ренкинге доходности, составила 82,42%, у аутсайдеров глубина падения оказалась ниже 50%. Обогнать инфляцию в 6,1% удалось немногим. Доходность выше 2% показали 70 открытых ПИФов, выше 5% - 32 фонда, выше 10% - 5 фондов.

Активы управляющих компаний за год выросли на 20%

Рынок коллективных инвестиций в 2011 году продолжил восстанавливаться после масштабного кризиса: основные показатели деятельности управляющих компаний продемонстрировали положительную динамику.

Совокупный объем активов управляющих, принявших участие в ренкинге «Национального Рейтингового Агентства», составил около 2,2 трлн рублей. В целом рост активов составил около 6% по сравнению с предыдущим кварталом и более 20% за год.

Рынок коллективных инвестиций и доверительного управления следует общеэкономическим тенденциям - крупные системо-образующие компании чувствуют себя относительно стабильно за счет возможности задействовать ресурсы, не доступные другим компаниям. На средние компании волатильность рынка оказывает наибольшее влияние.

Доля активов, приходящихся на компании из первой пятерки ренкинга, составляет около 47,3% от совокупного объема активов. Совокупное увеличение активов десяти крупнейших компаний составило 6,72%.

Самый внушительный рост активов показала компания из пятой десятки - ООО «УК «ОЛМА-ФИНАНС» (на 132,89%).

Наибольшее сокращение активов наблюдается у компании седьмой десятки - ООО «УК «ЦЕРИХ» (-42,58%).

"Золотой Рог".