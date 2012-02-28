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Банкирам заглянут в кошелек
Банк России приступает к конкретным действиям по ограничению выплат топ-менеджерам кредитных организаций. Регулятор будет учитывать особенности оплаты труда при оценке финансового состояния банка. В будущем ЦБ хочет влиять на вознаграждение менеджеров, допустивших убытки.
ЦБ подготовил проект указания, вводящего новый критерий оценки экономического положения банков - по организации системы оплаты труда. Обнародованный Банком России проект указания предусматривает получение регулятором информации о том, как именно в банке организована оплата труда сотрудников. Банкам предстоит ответить на пять вопросов и рассказать, рассматривает ли вопросы вознаграждений совет директоров, отражаются ли во внутренних документах политика и правила оплаты труда и их исполнение, учитываются ли при выплатах сотрудникам риски, которые банк понес из-за этих людей.
Также нужно будет раскрыть регулятору правила оплаты труда подразделений внутреннего контроля и сообщить, раскрывается ли информация о принятой в банке системе оплаты труда. Таким образом, наряду с активами, капиталом, доходностью, ликвидностью, обязательными нормативами, качеством управления и прозрачностью структуры собственности новым критерием оценки экономического состояния банка станет теперь и система оплаты труда.
Как сообщил зампред ЦБ Михаил СУХОВ, в будущем Банк России хочет установить порядок, когда выплаты топ-менеджерам лишь наполовину будут состоять из фиксированной части, остальное же будет зависеть от результатов деятельности банка. «Банкиры, которые допускают серьезные убытки или работу с превышением или отклонением от стандартного риска, не должны благополучно отъезжать раньше времени на пенсию на Лазурный берег», - цитирует слова Михаила Сухова РИА «Новости».
Намерения ЦБ понятны, считает председатель правления Нордеа Банка Игорь БУЛАНЦЕВ. «ЕЦБ и другие зарубежные регуляторы уже давно ограничивают вознаграждения банкиров. Раньше наш ЦБ был толерантнее», - отмечает Буланцев. По его словам, скорее всего, пожелания Банка России будут носить рекомендательный характер, но акционеры при выплатах топ-менеджерам будут учитывать эти рекомендации.
Формы влияния ЦБ на систему оплаты труда еще будут предметом диалога между банковским сообществом и регулятором, говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин ТОСУНЯН. «При идеальном подходе ЦБ не вмешивается в управление активами и бонусную политику банков, но ситуация сейчас неидеальна. Ответственность руководителей за бизнес банка - дискуссионный вопрос», - говорит Тосунян. Он уверен, что ЦБ должен влиять на политику оплаты труда лишь в рекомендательной форме, пишет РБК daily.
"Золотой Рог".
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