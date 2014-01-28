Банк "КЕДР": навстречу каждому

Один из ведущих банков России при рассмотрении заявки на кредит использует индивидуальный подход

Сегодня свои кредитные продукты и свою «кредитную историю» представит крепкий сибирский банк с 22-летним стажем в области кредитования - Банк «КЕДР». «КЕДР» - современный универсальный банк, основанный в 1991 году в Сибири при участии стратегически важных предприятий Красноярского края. «КЕДР» ориентирован на все категории частных и корпоративных клиентов. Банк «КЕДР» входит в ТОП-150 банков России (РБК.Рейтинги).

Банк обслуживает более 300 тыс. частных лиц и около 17 тыс. компаний. О банке и его продуктах «Золотому РОгу» рассказала управляющий Владивостокским филиалом ЗАО КБ «КЕДР» Наталья ГУЛЕВСКАЯ.

- Какой уровень ставок в Банке «КЕДР»?

- В Банке «КЕДР» очень доступные процентные ставки по кредитам, рассчитанные на разные целевые аудитории. У нас действуют специальные программы для бюджетников, пенсионеров, добросовестных заемщиков, обратившихся в банк для получения повторного кредита. Банк «КЕДР» не взимает никаких дополнительных комиссий за выдачу кредита, совершение платежей по этим кредитам.

- Есть ли у вас целевые кредиты?

- Конечно, есть, и они очень востребованы. Банк КЕДР предлагает кредиты на приобретение недвижимости - на территории России и за рубежом, кредиты на покупку транспорта - это может быть автомобиль, новый или подержанный, новые мотоцикл, квадроцикл, гидроцикл и снегоход.

- На какую минимальную и максимальную сумму кредита может рассчитывать клиент - физическое лицо?

- Минимальная сумма кредита по большинству наших продуктов составляет 10 тыс. рублей (эквивалент в иностранной валюте), а максимальная сумма кредита не ограничена и зависит только от дохода заемщика.

- Существуют в банке льготы, бонусы для клиентов, которые уже кредитовались в вашем банке, четко и вовремя рассчитываясь по кредиту?

- В Банке «КЕДР» с особым вниманием и уважением относятся к клиентам, которые положительно себя зарекомендовали в качестве заемщиков. Отношения с ними переходят, скорее, даже в разряд доверительных. Так, для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Банке «КЕДР», действует скидка на процентную ставку в размере одного процентного пункта.

- А для добросовестных заемщиков других банков предусмотрены какие-то скидки, льготы по кредитам в вашем банке?

- Конечно, добросовестные заемщики любого банка могут получить в Банке «КЕДР» кредит по приемлемым ставкам, соответствующим уровню даже ниже среднерыночных предложений, в размере до 400 тыс. рублей, не предоставляя по нему обеспечения.

- Есть ли в банке специальные предложения для клиентов, получающих зарплату на вашу банковскую карту?

- Клиенты, получающие зарплату на карты Банка «КЕДР», могут получить кредит на эту же банковскую карту, в том числе в форме овердрафта. Клиенту это будет не только выгодно, но и удобно, ведь платежи по кредиту будут списываться с карты в автоматическом режиме при зачислении зарплаты. Это избавит клиента от необходимости посещения офиса банка.

- Кредитуете ли вы пенсионеров?

- Да, банк предоставляет кредиты пенсионерам в возрасте до 70 лет (максимальный возраст на момент погашения кредита). Пенсионер может оформить кредит и получить его наличными денежными средствам или на банковскую карту, на которую начисляется пенсия. Кредит в размере до шести суммированных пенсий предоставляется без обеспечения.

Если пенсионер получил кредит наличными денежными средствами, у него появляется возможность один раз снизить ставку по своему кредиту в случае перевода пенсии на карту Банка «КЕДР». Хочу обратить внимание, что при этом на остаток собственных денежных средств на банковской карте в размере от 3 тыс. рублей начисляются проценты в размере 6,5% годовых по принципу вклада.

- Обязательна ли для пенсионеров страховка по кредитам?

- Ни один вид страхования не является обязательным условием ни по одному из кредитов, предлагаемых банком физическим лицам.

- Какие клиенты по кредитам в первую очередь интересны Банку «КЕДР»? Обрисуйте портрет своего идеального заемщика.

- Банк «КЕДР» при рассмотрении заявки на кредит использует индивидуальный подход, поэтому нельзя сказать, что какие-то клиенты интересны или не интересны банку. Вместе с тем банк предлагает упрощенные условия оформления и понятные, удобные способы погашения кредита клиентам, которые получают заработную плату или пенсию на банковские карты банка, а также скидки постоянным клиентам, имеющим положительную кредитную историю в Банке «КЕДР».

- Может просто человек с улицы прийти в офис «КЕДРа» и проконсультироваться по кредитам, задать все важные для него вопросы и получить прямые ответы?

- Конечно! В отделениях банка работают профессионалы, готовые проконсультировать посетителей по всем вопросам, детально рассказать им обо всех условиях кредитования. Абсолютно каждый человек может задать любой интересующий его вопрос или оставить пожелание на официальном сайте банка - www.kedrbank.com - и получить исчерпывающий профессиональный ответ.

- Можно ли по вашему ипотечному кредиту приобретать недвижимость не в городе проживания?

- Конечно, Банк «КЕДР» предлагает оформление кредита на объект недвижимости, расположенный на территории присутствия банка. При этом клиент может проживать в одном регионе, а недвижимость приобретать в другом. Еще одним эксклюзивным продуктом банка является ипотека на недвижимость за рубежом. Это может быть любая страна за пределами Российской Федерации при условии, что обеспечение находится в России. Выгодные ставки и помощь в оформлении кредита со стороны банка делают покупку зарубежной недвижимости для россиян удобной и понятной.

- Если клиент, оформивший кредит в «КЕДРе», сменил место жительства, переехав в другой город. Каким образом он сможет гасить собственный кредит?

- Региональная сеть Банка «КЕДР» обширна - она охватывает всю Россию: от Санкт-Петербурга до Владивостока с запада на восток и от Норильска до Новороссийска - с севера на юг. Поэтому вероятность того, что в новом городе проживания клиент сможет обслуживаться в отделении Банка «КЕДР», достаточно высока. Если же банк не представлен в месте нового проживания, клиент может перевести деньги на свой счет, открытый в Банке «КЕДР», для погашения кредита разнообразными способами: через системы денежных переводов, через любой другой банк и т.д.

- Расскажите, случаются ли в «КЕДРе» распродажи кредитов, какие-нибудь специальные выгодные акции?

- Банк старается на постоянной основе предлагать клиентам новые продукты, участие в интересных, выгодных акциях. Летом 2013 года мы запустили кредит «Без залога и поручителей», а осенью этого года в банке появился выгодный продукт для пенсионеров, получающих пенсию на карты банка. Наша задача - сделать банковские продукты «КЕДРа» максимально привлекательными для потребителей.

- После того, как клиент рассчитался по кредиту, вы каким-то образом продолжаете с ним взаимодействие, сотрудничество?

- «КЕДР» на регулярной основе и только при условии получения согласия на информирование сообщает своим клиентам обо всех предложениях банка, действующих или предстоящих, а также о льготах или скидках, доступных данным клиентам. Клиенты, которые уже пользовались кредитными услугами банка, обращаются к нам снова, а многие с «КЕДРом» уже 22 года - это наши уважаемые и любимые партнеры.

Сергей КУЗЬМИН, газета "Золотой Рог", Владивосток.

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