Почта России запускает сервис онлайн-оплаты услуг

Почта России запускает универсальный Платежный портал, с помощью которого российские граждане смогут оплачивать услуги в любое удобное время из любой точки, где есть доступ в Интернет. Это позволит значительно уменьшить очереди в почтовых отделениях и привлечь новые категории клиентов.

С помощью универсального сервиса жители Приморского края могут оплатить услуги телефонии, мобильной связи, кабельного телевидения, интернет-провайдеров, а также проверить наличие и оплатить штрафы ГИБДД. Воспользоваться Платежным порталом могут жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 30 других крупных городов и регионов России.

Список поставщиков, услуги которых можно оплатить на Платежном портале Почты России, будет постоянно расширяться. В течение года Почта России планирует увеличить количество поставщиков услуг до 15 тыс. в 80 регионах России.

Переход на Платежный портал осуществляется с сайта Почты России или сайтов филиалов национального почтового оператора. Для подтверждения оплаты граждане могут заказать доставку бумажной справки с печатью банка. Кроме того, история всех операций, совершенных через портал, будет храниться в системе, и при необходимости можно будет заказать справку о платежах за любой выбранный период.

Для того чтобы оплатить услуги или узнать задолженность, необходимо зарегистрироваться на портале по номеру своего мобильного телефона, в Личном кабинете выбрать нужного поставщика услуг и указать номер лицевого счета. Оплату можно производить со счета банковской карты либо лицевого счета мобильного телефона. Чтобы проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, нужно внести данные водителя: номер транспортного средства, номер свидетельства о регистрации ТС, а также номер водительского удостоверения. Консультацию по возникающим вопросам можно получить по телефону 8 800 100 39-30. Звонок по России бесплатный, сообщили «ЗР» в пресс-службе УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России».

«Запуск нового сервиса позволяет не только разгрузить почтовые фронт-офисы, но и привлечь к нашим услугам новую категорию клиентов, которые предпочитают совершать платежи онлайн», — отметил заместитель генерального директора Почты России Игорь Мандрыкин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.