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Почта России запускает сервис онлайн-оплаты услуг

28 Января 2013, 10:51 | Дальний Восток

Почта России запускает универсальный Платежный портал, с помощью которого российские граждане смогут оплачивать услуги в любое удобное время из любой точки, где есть доступ в Интернет. Это позволит значительно уменьшить очереди в почтовых отделениях и привлечь новые категории клиентов.

С помощью универсального сервиса  жители Приморского края могут  оплатить услуги   телефонии, мобильной связи, кабельного телевидения,  интернет-провайдеров, а также проверить наличие и оплатить штрафы ГИБДД.  Воспользоваться Платежным порталом могут жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 30 других крупных городов и регионов России. 

Список поставщиков, услуги которых можно оплатить на Платежном портале Почты России, будет постоянно расширяться. В течение года Почта России планирует увеличить количество поставщиков услуг до 15 тыс. в 80 регионах России.

Переход на Платежный портал осуществляется с сайта Почты России или сайтов филиалов национального почтового оператора. Для подтверждения оплаты граждане могут заказать доставку бумажной справки с печатью банка. Кроме того, история всех операций, совершенных через портал, будет храниться в системе, и при необходимости можно будет заказать справку о платежах за любой выбранный период.

Для того чтобы оплатить услуги или узнать задолженность, необходимо зарегистрироваться на портале по номеру своего мобильного телефона, в Личном кабинете выбрать нужного поставщика услуг и указать номер лицевого счета. Оплату можно производить со счета банковской карты либо лицевого счета мобильного телефона. Чтобы проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, нужно внести данные водителя: номер транспортного средства, номер свидетельства о регистрации ТС, а также номер водительского удостоверения.  Консультацию по возникающим вопросам  можно получить по  телефону 8 800 100 39-30. Звонок по России бесплатный, сообщили «ЗР» в пресс-службе УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России».

«Запуск нового сервиса позволяет не только разгрузить почтовые фронт-офисы, но и привлечь к нашим услугам новую категорию клиентов, которые предпочитают совершать платежи онлайн», — отметил заместитель генерального директора Почты России Игорь Мандрыкин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: интернет  сервис  штрафы  почта  услуги  пластиковые карты  оплата 



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Комментарии

  • Псевдоним11:36, 28.01.2013#

    давно пора развивать направление!!!!

  • Псевдоним12:06, 28.01.2013#

    Почта как всегда о-о-очень долго раскачивалась. . . . Давно пора было!

  • Псевдоним12:18, 28.01.2013#

    Имхо, те, кто хотел - давно уже платят через онлайн, терминалы и банки, а кто ходит на почту с квиточками - так и будет ходить на почту с квиточками, ничего не изменится; если бы параллельно запуску портала прекратили прием платежей через ОПС - вот это был бы вариант "лед тронулся". Но вряд ли почта на это пойдет. К тому же не у всех есть инет и компьютеры, а кто-то и вовсе не умеет ими пользоваться.

  • Людок18:33, 28.01.2013#

    Не согласна, у меня мама, молодой пенсионер, как узнала, что Почта Росси запускает такую услугу, сразу сказала что ей пользоваться будет!

  • Псевдоним21:19, 28.01.2013#

    Я не говорю сейчас про молодых пенсионеров. Я в первую очередь говорю про бабушек, которым 65-70 и более лет. Хорошо, что у вас такая продвинутая мама. А кто-то компьютер себе позволить не может, не говоря уже про интернет. Не у всех заботливые дети-внуки. К слову, в очередях на оплату сейчас превалирующее большинство - те самые "молодые пенсионеры" - мужчины и женщины 55-60 лет. Только сегодня в очередной раз удалось убедиться в этом.

  • Псевдоним12:34, 28.01.2013#

    Лучше бы качество обслуживания развивали и сокращали сроки доставки, а то посылки, особенно заграничные по 2 месяца идут обычной почтой, и тарифы бы снизили заодно!

  • Людок18:34, 28.01.2013#

    Тарифы у нашей почты России одни из самых низких! А вы вообще были в своём отделении давно?

  • Псевдоним21:21, 28.01.2013#

    А при чем здесь тарифы? Вам про сроки говорят. Или как - если тарифы низкие, можно положить на сроки, типа, радуйтесь, что хоть как-то вообще доставляют? Возвращая ваш вопрос: а вы давно что-то получали на почте? А извещения вам приносят в день регистрации посылки?Недавно друг пишет, что пришла бандероль по России в коробочке. 1 класс. Быстро - всего 5 суток. Но при этом коробка чуть ли не сломана пополам, даже акт составляли по этому поводу.

  • Псевдоним12:37, 28.01.2013#

    Вот щас все бабки побежали компьютер осваивать! Лучше бы сделали электронное оформление посылок как в США, где тебе распечатываются все бланки и ярлык и штрих-код, тебе нужно только отдать посылку почтальону

  • Людок18:35, 28.01.2013#

    ахахахах, так вы только же сами сказали про бабок, я думаю почта России, когда думала над этой услугой, рассчитывала не на людей пожилого возраста)

  • Елена12:40, 28.01.2013#

    И где ж нам бедолагам просто заказное письмо отправить?

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