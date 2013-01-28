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Почта России запускает сервис онлайн-оплаты услуг
Почта России запускает универсальный Платежный портал, с помощью которого российские граждане смогут оплачивать услуги в любое удобное время из любой точки, где есть доступ в Интернет. Это позволит значительно уменьшить очереди в почтовых отделениях и привлечь новые категории клиентов.
С помощью универсального сервиса жители Приморского края могут оплатить услуги телефонии, мобильной связи, кабельного телевидения, интернет-провайдеров, а также проверить наличие и оплатить штрафы ГИБДД. Воспользоваться Платежным порталом могут жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 30 других крупных городов и регионов России.
Список поставщиков, услуги которых можно оплатить на Платежном портале Почты России, будет постоянно расширяться. В течение года Почта России планирует увеличить количество поставщиков услуг до 15 тыс. в 80 регионах России.
Переход на Платежный портал осуществляется с сайта Почты России или сайтов филиалов национального почтового оператора. Для подтверждения оплаты граждане могут заказать доставку бумажной справки с печатью банка. Кроме того, история всех операций, совершенных через портал, будет храниться в системе, и при необходимости можно будет заказать справку о платежах за любой выбранный период.
Для того чтобы оплатить услуги или узнать задолженность, необходимо зарегистрироваться на портале по номеру своего мобильного телефона, в Личном кабинете выбрать нужного поставщика услуг и указать номер лицевого счета. Оплату можно производить со счета банковской карты либо лицевого счета мобильного телефона. Чтобы проверить наличие неоплаченных штрафов ГИБДД, нужно внести данные водителя: номер транспортного средства, номер свидетельства о регистрации ТС, а также номер водительского удостоверения. Консультацию по возникающим вопросам можно получить по телефону 8 800 100 39-30. Звонок по России бесплатный, сообщили «ЗР» в пресс-службе УФПС Приморского края – филиала ФГУП «Почта России».
«Запуск нового сервиса позволяет не только разгрузить почтовые фронт-офисы, но и привлечь к нашим услугам новую категорию клиентов, которые предпочитают совершать платежи онлайн», — отметил заместитель генерального директора Почты России Игорь Мандрыкин.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним12:18, 28.01.2013#
Имхо, те, кто хотел - давно уже платят через онлайн, терминалы и банки, а кто ходит на почту с квиточками - так и будет ходить на почту с квиточками, ничего не изменится; если бы параллельно запуску портала прекратили прием платежей через ОПС - вот это был бы вариант "лед тронулся". Но вряд ли почта на это пойдет. К тому же не у всех есть инет и компьютеры, а кто-то и вовсе не умеет ими пользоваться.
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Псевдоним21:19, 28.01.2013#
Я не говорю сейчас про молодых пенсионеров. Я в первую очередь говорю про бабушек, которым 65-70 и более лет. Хорошо, что у вас такая продвинутая мама. А кто-то компьютер себе позволить не может, не говоря уже про интернет. Не у всех заботливые дети-внуки. К слову, в очередях на оплату сейчас превалирующее большинство - те самые "молодые пенсионеры" - мужчины и женщины 55-60 лет. Только сегодня в очередной раз удалось убедиться в этом.
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Псевдоним21:21, 28.01.2013#
А при чем здесь тарифы? Вам про сроки говорят. Или как - если тарифы низкие, можно положить на сроки, типа, радуйтесь, что хоть как-то вообще доставляют? Возвращая ваш вопрос: а вы давно что-то получали на почте? А извещения вам приносят в день регистрации посылки?Недавно друг пишет, что пришла бандероль по России в коробочке. 1 класс. Быстро - всего 5 суток. Но при этом коробка чуть ли не сломана пополам, даже акт составляли по этому поводу.
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