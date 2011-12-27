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Подарки для юрлиц в честь юбилея банка «КЕДР»

27 Декабря 2011, 00:29 | Дальний Восток

В рамках празднования 20-летия банк «КЕДР» проводит акцию по бесплатному открытию расчетных (текущих) счетов, а также бесплатному подключению к услугам: «БАНК-клиент» и «КЕДР-баланс» для юридических лиц и ИП.

Клиенты также смогут оформить «Кредит на транспортное средство», в том числе по программе государственного субсидирования, по ставке ниже на 1%. Кроме того, возможность получить кредит на банковскую карту со скидкой 1% смогут клиенты, получающие заработную плату по картам банка «КЕДР». Период проведения акции продлен до 30 декабря 2011 года.

Досье "ЗР"

За почти двадцатилетнюю историю ЗАО КБ «КЕДР» стало заметной частью банковской системы страны. Его успешное развитие подтверждается не только отличными финансовыми показателями, но и лидирующими местами в банковских рейтингах. Так, банк «КЕДР» получил показатель E+ по рейтингу финансовой устойчивости по международной шкале.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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