639 тысяч дальневосточников используют сервис "Сбербанк Онлайн"

639 тыс. клиентов Дальневосточного Сбербанка активно используют систему интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн». Каждый месяц они совершают в ней около 2 млн транзакций. Бесплатный и удобный сервис практически полностью заменяет поход в офис банка, ведь большинство операций в XXI веке намного удобнее и быстрее выполнять самостоятельно.

«Сбербанк Онлайн» – это современный цифровой банк, доступный круглосуточно и в любой точке мира, где есть Интернет, – рассказывает Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Каждый клиент банка может индивидуально настроить его под свои потребности. Сервис является отличной альтернативой традиционному банкингу во многих отношениях: так, например, ставка по депозиту, открываемому через Интернет, на 0,25-0,5 % выше, чем при открытии вклада традиционным способом в отделении банка».

Сегодня в «Сбербанк Онлайн» можно свободно переводить денежные средства между своими счетами, картами и вкладами, оплачивать кредиты, пополнять электронные кошельки, совершать денежные переводы на счета клиентов Сбербанка и других банков, имея полный доступ к истории всех совершаемых операций. Система позволяет сформировать индивидуальный пакет автоматических регулярных платежей за квартиру, Интернет, сотовую связь и другие услуги.

Особое внимание уделяется безопасности сервиса. Помимо постоянного пароля и логина для подтверждения операций используются одноразовые пароли, а для работы с системой через интерфейс мобильных устройств (смартфонов и планшетов) разработаны специальные приложения для Android, iOS и Windows Phone.

ZRPRESS.RU, Владивосток.