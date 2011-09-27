Промсвязьбанк отпускает клиентов на кредитные каникулы

Новая услуга «Кредитные каникулы» Промсвязьбанка позволит заемщикам ежегодно в течение всего срока кредита отложить до двух ежемесячных платежей.

Такой бонус предоставляет по одному из вариантов: полной отмены платежей на два месяца, либо переноса выплаты основного долга. В обоих случаях произойдет перерасчет графика дальнейших выплат.