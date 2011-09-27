В потенциальный период турбулентности банки входят с большим запасом капитала

Новые регулятивные требования ЦБ РФ, вступающие в силу в ближайшее время, сократят достаточность капитала в целом по банковскому сектору России на 1-2 процентных пункта (п.п.), сообщил заместитель директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России Михаил КОВРИГИН журналистам в кулуарах ежегодной конференции рейтингового агентства Fitch.

«Вступает в силу новое регулирование по 110-й и по другим нашим инструкциям, которые на самом деле 1-2 п.п. с капитала по сектору в целом снимут», - сказал он.

Михаил Ковригин при этом подчеркнул, что все равно достаточность капитала по-прежнему будет находиться на высоком уровне. «Если мы уходим с 16% на 14%, то нельзя говорить, что нам нужен дополнительный капитал», - отметил он, подчеркнув, что в настоящее время достаточность капитала по банковскому сектору РФ в целом составляет 16%.

Заместитель директора департамента ЦБ РФ также сообщил, что в отличие от событий 2008 года у российской банковской системы сейчас больший запас капитала.

«Нас отличает от событий трехлетней давности то, что в потенциальный период турбулентности банковский сектор входит с большим запасом капитала, но одновременно сектор входит в этот период с дополнительной регулятивной нагрузкой», - подчеркнул он.