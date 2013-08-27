Владислав ИСАЕВ: К кризису нужно быть готовым всегда

Прошло 15 лет со дня объявления о техническом дефолте по долговым обязательствам России. Дефолт ударил по всем. Он привел к обвалу рубля и обесцениванию сбережений. Сегодня эксперт «Золотого Рога» вспоминает, как это было.

- Толстой в «Крейцеровой сонате» писал о несчастных семьях, каждая из которых несчастлива по-своему. Это верно и применительно к кризисам - каждый из них возникает в специфических условиях и по собственным причинам. Конечно, циклических кризисов перепроизводства, которые характерны для рыночной экономики, так или иначе все равно не избежать, но сами по себе, без влияния политических факторов, они носят довольно умеренный характер и достаточно быстро преодолеваются экономикой. Другое дело, когда в угоду политическим соображениям и с использованием политических рычагов кризис удается отодвинуть, обеспечив еще какой-то период функционирования отжившей свое модели. Тогда кризис, который все равно неизбежно наступает, носит катастрофический характер.

Дефолт 1998 года был чисто политическим. Ради сохранения власти группировки Ельцина страна продолжала поддерживать тот уровень потребления, который не могла себе позволить. Ради этого набирались валютные кредиты, которые тут же выбрасывались на внутренний валютный рынок ради поддержания высокого курса рубля. Когда стало невозможно больше занимать за рубежом, появилась пирамида ГКО, в которую активно играли большинство банков, причем не только российских. Это позволяло бюджетникам и пенсионерам относительно сносно существовать. Но искусственно завышенный курс рубля был приговором российской промышленности, которой и без того приходилось приспосабливаться к потере поставщиков и партнеров бывшего СССР и соцлагеря в целом и при этом противостоять наплыву импортной продукции. Долги государства росли, а налоги, которые могли пополнить бюджет, взять было не с чего, за исключением торговли импортными товарами. Чем дольше сохранялась такая политика, тем хуже становилась ситуация и тем сильнее ударил случившийся кризис по сложившейся экономической модели.

Я в то время работал в компании, занимавшейся образованием за рубежом. Клиентами ее были преимущественно люди, получавшие доходы от импорта или от сферы услуг, существовавшей для все той же сидящей на импортном потоке части населения. И даже полученные в результате деньги они в итоге так или иначе переправляли на Запад, либо приобретая импортные товары, либо, как у нас в тогдашней компании, оплачивая обучение своим детям в Англии и США. В момент, когда грянул дефолт, я был в отпуске. А когда вернулся, вдруг оказалось, что клиентов у нас уже нет, поскольку всем этим людям в одночасье оказалось некому и нечего продавать: рухнувший рубль сделал импорт невостребованным. Компания довольно быстро после этого «закуклилась», штат сократился почти в десять раз, до директора и главного бухгалтера. А все мы отправились искать новую работу, с большим или меньшим успехом. И большинство из нас в итоге оказалось в компаниях, которые закрывали образовавшуюся с сокращением импорта дыру на рынке.

Любой кризис неприятен, но, если он наступает, надо помнить, что настал конец неэффективной экономической модели и ей на смену должна прийти другая, жизнеспособная в новых условиях. Россия сейчас далека от дефолта: долг минимален, резервы высоки, бюджет сверстан с небольшим дефицитом. Так что потрясений, сопоставимых с событиями 1998 года, я бы не ждал. Но надо помнить, что ни одна экономическая модель не может существовать вечно, поэтому к кризису нужно быть готовым всегда.

Владислав ИСАЕВ, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь ИХ «ФИНАМ».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.