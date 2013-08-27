Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владислав ИСАЕВ: К кризису нужно быть готовым всегда
Прошло 15 лет со дня объявления о техническом дефолте по долговым обязательствам России. Дефолт ударил по всем. Он привел к обвалу рубля и обесцениванию сбережений. Сегодня эксперт «Золотого Рога» вспоминает, как это было.
- Толстой в «Крейцеровой сонате» писал о несчастных семьях, каждая из которых несчастлива по-своему. Это верно и применительно к кризисам - каждый из них возникает в специфических условиях и по собственным причинам. Конечно, циклических кризисов перепроизводства, которые характерны для рыночной экономики, так или иначе все равно не избежать, но сами по себе, без влияния политических факторов, они носят довольно умеренный характер и достаточно быстро преодолеваются экономикой. Другое дело, когда в угоду политическим соображениям и с использованием политических рычагов кризис удается отодвинуть, обеспечив еще какой-то период функционирования отжившей свое модели. Тогда кризис, который все равно неизбежно наступает, носит катастрофический характер.
Дефолт 1998 года был чисто политическим. Ради сохранения власти группировки Ельцина страна продолжала поддерживать тот уровень потребления, который не могла себе позволить. Ради этого набирались валютные кредиты, которые тут же выбрасывались на внутренний валютный рынок ради поддержания высокого курса рубля. Когда стало невозможно больше занимать за рубежом, появилась пирамида ГКО, в которую активно играли большинство банков, причем не только российских. Это позволяло бюджетникам и пенсионерам относительно сносно существовать. Но искусственно завышенный курс рубля был приговором российской промышленности, которой и без того приходилось приспосабливаться к потере поставщиков и партнеров бывшего СССР и соцлагеря в целом и при этом противостоять наплыву импортной продукции. Долги государства росли, а налоги, которые могли пополнить бюджет, взять было не с чего, за исключением торговли импортными товарами. Чем дольше сохранялась такая политика, тем хуже становилась ситуация и тем сильнее ударил случившийся кризис по сложившейся экономической модели.
Я в то время работал в компании, занимавшейся образованием за рубежом. Клиентами ее были преимущественно люди, получавшие доходы от импорта или от сферы услуг, существовавшей для все той же сидящей на импортном потоке части населения. И даже полученные в результате деньги они в итоге так или иначе переправляли на Запад, либо приобретая импортные товары, либо, как у нас в тогдашней компании, оплачивая обучение своим детям в Англии и США. В момент, когда грянул дефолт, я был в отпуске. А когда вернулся, вдруг оказалось, что клиентов у нас уже нет, поскольку всем этим людям в одночасье оказалось некому и нечего продавать: рухнувший рубль сделал импорт невостребованным. Компания довольно быстро после этого «закуклилась», штат сократился почти в десять раз, до директора и главного бухгалтера. А все мы отправились искать новую работу, с большим или меньшим успехом. И большинство из нас в итоге оказалось в компаниях, которые закрывали образовавшуюся с сокращением импорта дыру на рынке.
Любой кризис неприятен, но, если он наступает, надо помнить, что настал конец неэффективной экономической модели и ей на смену должна прийти другая, жизнеспособная в новых условиях. Россия сейчас далека от дефолта: долг минимален, резервы высоки, бюджет сверстан с небольшим дефицитом. Так что потрясений, сопоставимых с событиями 1998 года, я бы не ждал. Но надо помнить, что ни одна экономическая модель не может существовать вечно, поэтому к кризису нужно быть готовым всегда.
Владислав ИСАЕВ, руководитель пресс-службы, пресс-секретарь ИХ «ФИНАМ».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
Полный бред. Дефолт был ЭКОНОМИЧЕСКИМ, но по политическим причинам его могли, но не захотели даже попытаться избежать.