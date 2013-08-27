Половина объема вкладов физлиц ДФО сосредоточена в Хабаровском и Приморском краях

Во втором квартале общий объем вкладов физлиц в банках Дальневосточного округа увеличился на 6,1 млрд рублей.

По сравнению с первым кварталом 2013 года (15 млрд рублей) рост вкладов физических лиц в банках Дальневосточного округа замедлился в 2,5 раза. Также отмечается существенное замедление темпов роста объема вкладов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. С 1 апреля по 1 июля 2012 года вклады выросли на 25,5 млрд рублей, что в 4,2 раза больше роста в втором квартале текущего года.

В группе региональных банков Дальневосточного региона наибольший объем вкладов привлечен банками Амурской области, в которых вклады составляют чуть более 200 млрд рублей (68% всего объема вкладов). Это два крупных региональных банка, имеющих разветвленную сеть структурных подразделений по всей территории РФ. Меньший объем (17%, или 49,8 млрд рублей) привлечен банками Приморского края, по 5% (по 13,9 млрд рублей) - банками Хабаровского края и Республики Саха (Якутия). Самый малый в ДФО объем вкладов привлечен банками Камчатского края - 3%, или 8,8 млрд рублей, и Сахалинской области - 2%, или 7,3 млрд рублей.

В целом показатели остаются без существенных изменений как в процентном, так и в абсолютном выражении на протяжении последних лет.

В группе инорегиональных филиалов сложилась иная структура распределения вкладов физических лиц. Лидирующие позиции по размещению гражданами своих денежных средств в филиалах занимают Хабаровский (27% - 136 млрд рублей) и Приморский края (26% - 130,4 млрд рублей). Далее по 11% общего объема вкладов привлекли филиалы, открытые в Сахалинской области - 57,5 млрд рублей и Республике Саха (Якутия) - 54,7 млрд рублей. 10% и менее сосредоточено в филиалах Амурской (49,4 млрд рублей) и Магаданской областей (25,3 млрд рублей), Камчатского края (36 млрд рублей), Еврейской автономной области (7,7 млрд рублей) и Чукотского автономного округа (7,4 млрд рублей).

Таким образом, в Хабаровском и Приморском краях сосредоточено около половины всего объема вкладов региона. Помимо своих банков, в этих субъектах открыты многочисленные филиалы и структурные подразделения кредитных организаций, зарегистрированных на других территориях Российской Федерации. Также административными центрами этих субъектов являются два крупных на Дальнем Востоке города с численностью свыше 500 тыс. жителей, в которых имеется больше возможностей воспользоваться банковскими услугами, в том числе вкладными операциями.

Структура депозитов по срокам привлечения в банках Дальневосточного округа претерпела некоторые изменения (рис. 2). Так, на 15,2 млрд рублей сократился объем депозитов, размещенных сроком от 1 месяца до 1 года. В то же время на 15,3 млрд рублей увеличились вклады сроком от 1 года до 3 лет. Такие изменения связаны с переоформлением имеющихся вкладов на более длительные сроки. По другим видам вкладов - краткосрочным (до востребования и до 30 дней), а также по долгосрочным (более 3 лет) - наблюдается увеличение с 22 до 26,1 млрд рублей и с 11,8 до 13,7 млрд рублей.

Как в целом по округу, так и по субъектам большая часть денежных средств инвестирована гражданами в долгосрочные вложения. Их доля составила более половины всех вкладов, от 53% в банках Амурской области до 62% в Приморском крае. Краткосрочные вклады (от 1 месяца до 1 года) составляют от 5% у банков Амурской области до 22% - Республики Саха (Якутия). По сравнению с прошлым периодом структура депозитов по срокам привлечения во втором квартале практически не изменилась.

В структуре депозитов в зависимости от размера вкладов преобладающую долю (58,6%) занимают крупные вклады, превышающие 700 тыс. рублей. За квартал остатки по этой группе увеличились на 9,5 млрд рублей. Показатели по остальным группам вкладов (размером до 700 тыс. рублей) по итогам II квартала имеют незначительные изменения. Так, вклады от 400 до 700 тыс. рублей сократились на 1,9 млрд рублей, от 100 до 400 тыс. рублей - на 1,5 млрд рублей. А вклады менее 100 тыс. рублей увеличились только на 0,1 млрд рублей. Аналогично, в разрезе субъектов ДФО можно видеть, что крупные вклады составляют более половины от объема вкладов. Таким образом, можно сделать вывод, вкладчики Дальневосточного округа продолжают доверять банковской системе.

По итогам отчетных данных второго квартала 2013 года показатель вкладов в иностранной валюте в абсолютном выражении не изменился и равен 28,7 млрд рублей. Однако по отношению к общей сумме вкладов в процентом выражении он снизился на 0,1%. В целом ситуация в регионе с привлечением банками вкладов в иностранной валюте стабильна. По субъектам удельный вес таких вкладов составляет от 6,5% в банках Республики Саха (Якутия) до 12% банках Приморского края.

Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов в целом по Дальневосточному округу за второй квартал практически не изменилась. В абсолютном выражении увеличение отмечено на 0,6 млрд рублей. В процентном выражении страховая ответственность Агентства снизилась с 63,8 до 62,6%.

В разрезе субъектов ДФО наблюдаются незначительные колебания показателя размера страховой ответственности то в сторону увеличения, то снижения. Так, в банках двух субъектов - Камчатского края и Республики Саха (Якутия) - отмечено увеличение на 0,1 и 0,3 процентных пункта. В остальных субъектах округа снижение страховой ответственности Агентства варьируется в пределах от 0,4 в банках Хабаровского края до 3,0% Амурской области.

Полному возмещению на 1 июля 2013 года подлежат 98,5% счетов физических лиц, на их долю приходится 41,4% всех вкладов ДФО, в абсолютном выражении - 121,4 млрд рублей. Вклады выше страховой суммы (более 700 тыс. рублей) составляют 58,6%, или 172,2 млрд рублей.

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам, предлагаемых банками Дальневосточного федерального округа, во втором квартале показали тенденцию к незначительному снижению по сравнению с прошлой отчетной датой. Это заметно по банкам Хабаровского, Приморского и Камчатского краев.

У двух крупных региональных банков Амурской области процентные ставки в течение всего квартала стабильны. Максимальные составляют от 8,9 до 9,7% (по стандартным видам вкладов, т.е. сроком до 1 года до 700 тыс. рублей) и 10,8 и 10,9% соответственно по крупным вкладам.

В течение мая, июня у некоторых банков появились новые виды вкладов, расширена линейка вкладов для пенсионеров. Однако в целом в регионе наблюдается относительное «затишье» на рынке банковских вкладов.

Материал подготовлен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в ДФО, предоставлен отделом информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.