ФНС представила новый порядок представления сведений о доходах физлиц

ФНС РФ представила проект ведомственного приказа, утверждающего новый порядок представления сведений о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц в налоговые органы.

Текст проекта представлен на сайте ведомства.

Документ устанавливает единый порядок представления данных сведений налоговыми агентами в налоговые органы на электронных или бумажных носителях, либо с использованием средств телекоммуникаций.