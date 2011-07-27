Президент расширил льготы по НДПИ

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон № 258-ФЗ от 21.07.2011 «О внесении изменений в статью 342 части второй Налогового кодекса РФ».

Документом устанавливается нулевая ставка НДПИ при добыче:

- нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в Черном и Охотском морях, до достижения накопленного объема добычи нефти соответственно 20 и 30 миллионов тонн на участке недр;

- нефти на участках недр, расположенных полностью или частично севернее 65 градуса северной широты полностью или частично в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, до достижения накопленного объёма добычи нефти 25 миллионов тонн на участке недр;

- кондиционных руд олова на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа;

- газа горючего природного и газового конденсата на участках недр, расположенных полностью или частично на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком автономном округе, используемых для производства сжиженного природного газа, до достижения накопленного объёма добычи газа 250 миллиардов кубических метров и газового конденсата 20 миллионов тонн на участке недр, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, закон устанавливает понижающий базовую ставку НДПИ коэффициент, применяемый при налогообложении добычи нефти из месторождений с начальными извлекаемыми запасами нефти до пяти миллионов тонн.