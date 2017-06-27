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Рубль держит удар нефтью

27 Июня 2017, 11:40 | Дальний Восток

Прогноз на неделю: Геополитические риски уступают место нефтяным спекуляциям. Угроза кодификации американских санкций на время отошла на второй план, продление санкций ЕС ожидалось и уже было в полной мере отыграно, а саммит G20, на котором возможна долгожданная встреча Путина и Трампа, начнется лишь в конце следующей недели. На этом фоне доминирующим фактором для динамики торгов в России станет нефть, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Цены на Brent растут в свете ослабления доллара: невпечатляющие макроданные из США играют в пользу спекуляции относительно того, что ФРС отойдет от плана «трех повышений» и оставит ставку без изменений до конца 2017 г. Тем не менее число буровых установок в США продолжает расти, что усиливает риски неспособности ОПЕК добиться восстановления баланса нефтяного рынка, ограничивая потенциал отскока цен на нефть. На этой неделе ожидаются выступления представителей ряда мировых центробанков: президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса, главы ЕЦБ Драги и председателя ФРС Йеллен. При текущих ценах на энергоносители борьба между «быками» и «медведями» будет острой, что повысит волатильность на этой неделе.

Смешанная динамика в США, рост в Азии. Американские рынки акций завершили пятницу разнонаправленно (DJIA -0.01%, S&P 500 +0.16%, NASDAQ +0.46%). Азиатские индексы повышаются (Hang Seng +0.43%, Shanghai +0.82%, Nikkei +0.12%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.14%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $46.09 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: Пессимизм из-за ухудшения перспектив восстановления баланса рынка. Котировки Brent завершили минувшую неделю снижением под давлением роста объемов производства в США и ОПЕК (Ливия, Нигерия) и падения спроса в Азии, что создает риски сохранения перенасыщения рынка.

Европейские лидеры договорились продлить санкций против России еще на полгода, что, хотя и было ожидаемо, не способствовало оптимизму. Тем не менее изменения на геополитическом фронте и отсутствие единодушия в ЕС по вопросам санкций могут постепенно сделать отношения Европы с Россией более прагматичными, а значит привести к смягчению ограничительных мер.

В США процесс принятия законопроекта, расширяющего санкции против России, столкнулся с некоторыми препятствиями. Попав после одобрения в Сенате в Палату Представителей, вместо внесения на голосования он был передан на рассмотрение в комитеты. Хотя в итоге задержка может оказаться несущественной, финальная версия законопроекта может включать некоторые уступки Белому дому (например, из текста может быть изъято положение, ограничивающее полномочия президента).

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-3.6% до $45.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.45, РТС (-0.5%), ММВБ-50 (+2.4%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: доллар  баррель  валюта  прогноз  Центробанк  евро  нефть  brent  акции 






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