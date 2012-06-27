Три миллиона за три дня от «Сименс Финанс»

Компания «Сименс Финанс» выводит на рынок новое эффективное решение для малого и среднего бизнеса.

Одной из ключевых потребностей малого и среднего бизнеса является возможность получить одобрение заявки на лизинг в кратчайшие сроки. Новое предложение от «Сименс Финанс» позволяет оперативно решить задачи клиента в течение 3 рабочих дней, при максимальном объеме финансирования со стороны лизинговой компании - 3 млн рублей. Компаниям достаточно заполнить упрощенную форму заявки и выбрать у поставщика необходимые оборудование, технику или транспорт. Новое предложение «Сименс Финанс» ориентировано на самый широкий спектр отраслей бизнеса, включая пищепереработку, розничную торговлю, деревообработку, автосервис, пассажирский транспорт и многое другое. Важно и то, что предмет лизинга может быть как новым, так и бывшим в употреблении.

Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».