www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 56.21 р.
EUR: 73.35 р. 10 CNY: 94.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Российские банки вводят комиссии за обналичивание вкладов

27 Июня 2012, 12:43 | Дальний Восток

Ограничения наличного денежного обращения не повлияет на благосостояние типичного вкладчика, заверяют эксперты.

Кредитные организации РФ стали взимать комиссии с клиентов за досрочное расторжение вкладов, средства на которые зачислялись безналичным путем. По мнению участников рынка, сообщает firstnews.ru, таким образом банкиры борются с незаконным обналичиванием денежных средств.

Комиссии за досрочное истребование физическими лицами средств со вкладов начали взимать сразу несколько крупных банков РФ. Так, например, в Мастер-банке за данную услугу в первый месяц после открытия счета комиссия составит 0,5% от суммы вклада, а в первые 10 дней - 2%. В Банке Москвы и МДМ-банке комиссия составляет 1-10% от суммы вклада.

Заметим что особенностью нового вида комиссий, взимаемого финансовыми институтами, является то, что они, в основном, взыскивают их при досрочном расторжении только тех вкладов, средства на которые зачислялись безналичным путем, и только если клиент закрывает вклад в течение 10-30 дней после его открытия.

Факт взимания с клиента комиссии за досрочную выдачу денег со вкладов незаконным назвать нельзя, говорят юристы. Банк принимает деньги во вклады под проценты на основании договора банковского вклада. Правовое регулирование такого договора закреплено Гражданским кодексом РФ, - указывают они.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru