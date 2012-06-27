Российские банки вводят комиссии за обналичивание вкладов

Ограничения наличного денежного обращения не повлияет на благосостояние типичного вкладчика, заверяют эксперты.

Кредитные организации РФ стали взимать комиссии с клиентов за досрочное расторжение вкладов, средства на которые зачислялись безналичным путем. По мнению участников рынка, сообщает firstnews.ru, таким образом банкиры борются с незаконным обналичиванием денежных средств.

Комиссии за досрочное истребование физическими лицами средств со вкладов начали взимать сразу несколько крупных банков РФ. Так, например, в Мастер-банке за данную услугу в первый месяц после открытия счета комиссия составит 0,5% от суммы вклада, а в первые 10 дней - 2%. В Банке Москвы и МДМ-банке комиссия составляет 1-10% от суммы вклада.

Заметим что особенностью нового вида комиссий, взимаемого финансовыми институтами, является то, что они, в основном, взыскивают их при досрочном расторжении только тех вкладов, средства на которые зачислялись безналичным путем, и только если клиент закрывает вклад в течение 10-30 дней после его открытия.

Факт взимания с клиента комиссии за досрочную выдачу денег со вкладов незаконным назвать нельзя, говорят юристы. Банк принимает деньги во вклады под проценты на основании договора банковского вклада. Правовое регулирование такого договора закреплено Гражданским кодексом РФ, - указывают они.

«Золотой Рог».