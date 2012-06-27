Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Российские банки вводят комиссии за обналичивание вкладов
Ограничения наличного денежного обращения не повлияет на благосостояние типичного вкладчика, заверяют эксперты.
Кредитные организации РФ стали взимать комиссии с клиентов за досрочное расторжение вкладов, средства на которые зачислялись безналичным путем. По мнению участников рынка, сообщает firstnews.ru, таким образом банкиры борются с незаконным обналичиванием денежных средств.
Комиссии за досрочное истребование физическими лицами средств со вкладов начали взимать сразу несколько крупных банков РФ. Так, например, в Мастер-банке за данную услугу в первый месяц после открытия счета комиссия составит 0,5% от суммы вклада, а в первые 10 дней - 2%. В Банке Москвы и МДМ-банке комиссия составляет 1-10% от суммы вклада.
Заметим что особенностью нового вида комиссий, взимаемого финансовыми институтами, является то, что они, в основном, взыскивают их при досрочном расторжении только тех вкладов, средства на которые зачислялись безналичным путем, и только если клиент закрывает вклад в течение 10-30 дней после его открытия.
Факт взимания с клиента комиссии за досрочную выдачу денег со вкладов незаконным назвать нельзя, говорят юристы. Банк принимает деньги во вклады под проценты на основании договора банковского вклада. Правовое регулирование такого договора закреплено Гражданским кодексом РФ, - указывают они.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- АТБ прекратил прием вкладов
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Альфа-Банк обменяет мелочь на банкноты
- На Дальнем Востоке проценты по ипотеке идут на убыль
- АТБ ставит на розницу
- Банковский сектор Дальнего Востока обошелся без потерь
- Крупнейший дальневосточный банк возглавил выходец из Ростова
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба