На Дальнем Востоке появится еще один полпред

У российских потребителей вскоре появится новый федеральный защитник: финансовый омбудсмен с представителями в семи федеральных округах.

Поручение подготовить концепцию законодательных изменений для создания нового надзорного органа экс-президент Дмитрий Медведев дал в марте. По замыслу разработчиков, у омбудсмена будут даже более широкие полномочия, чем у Роспотребнадзора. Его решения по заявлению граждан станут нормой прямого действия, обязательной для всех участников рынка, также он сможет применять административные наказания. О концепции создания нового федерального органа порталу "Слон.ру" рассказала начальник отдела в департаменте финансовой политики Минфина Наталья Сатина.

– Как выполняете поручение президента?

– Подготовить предложения по законодательному регулированию деятельности финансового омбудсмена необходимо до 15 августа. Работа над законопроектом о финансовом омбудсмене уже идет: на прошлой неделе была создана рабочая группа, она рассмотрела различные подходы к его концепции, уже достигнуты некоторые договоренности.

Будет единый омбудсмен с представителями в семи федеральных округах. У каждого представителя – свой аппарат из специалистов по урегулированию вопросов и рассмотрению претензий в трех сферах: банковской, страховой и коллективных инвестиций. Сумма требований граждан в компетенции финансового омбудсмена – до 100 000 рублей. Рассмотрение для граждан, в отличие от системы медиаторов, бесплатное. Решения омбудсмена станут обязательными для всех участников рынка.

– В чем отличие от других аналогичных проектов?

– В новой концепции проекта федерального закона о финансовом омбудсмене упор будет сделан на полномочия, – мы хотим уйти от корреляции с функциями Роспотребнадзора. У омбудсмена будет значительный статус, его решения станут нормой прямого действия.

– Как будет финансироваться новая структура?

– За счет финансовых организаций: банков, страховых и управляющих компаний. Чтобы это было для них не очень затратно, решено ограничиться семью представителями по числу финансовых округов, которые смогут принимать решения на местах. Размер финансирования пока неизвестен, он будет складываться из двух видов платежей. Во-первых, взносов на содержание самого омбудсмена и, во-вторых, расходов на покрытие издержек в связи с рассмотрением претензий потребителей к конкретной финансовой организации.

– Возможно, стоит повысить размер сумм, по которым принимаются претензии граждан? Служба финансового уполномоченного при АРБ сначала принимала претензии на большую сумму – до 300 000 рублей, затем ограничение было снято.

– Озвученная сумма максимальной претензии граждан для рассмотрения в 100 000 рублей позволяет рассмотреть основной поток жалоб клиентов банков, она взята из опыта работы службы финансового уполномоченного на банковском рынке. Но мы пока не изучали вопрос, насколько эта сумма подойдет другим потребителям финансовых услуг на других рынках: страховом и коллективных инвестиций.

– Не получится перекос в сторону банков?

– В рабочей группе много участников: представители Минфина, Минэкономразвития, Центрального банка, Роспотребнадзора, две Ассоциации – российских и региональных банков, НАУФОР, Всероссийский союз страховщиков, Ассоциация юристов России, представители Совета федерации и Государственной Думы. Для нас это первый интегрированный закон, который затрагивает сразу три сектора финансового рынка, и нам самим интересно, что в итоге получится.

«Золотой Рог».