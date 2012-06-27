НОМОС-РЕГИОБАНК: большой клиент – большая ответственность

Финансовое обслуживание корпораций и холдингов – это всегда особая ответственность банка не только перед самим клиентом, но и перед территорией, которую он развивает. За более чем 20 лет работы на Дальнем Востоке именно таким банком стал НОМОС-РЕГИОБАНК, как никто другой знающий потребности своих корпоративных клиентов и умеющий выстраивать долгосрочные, доверительные отношения.

Об основах эффективного взаимодействия с крупным бизнесом и эксклюзивных финансовых инструментах НОМОС-РЕГИОБАНКа «ЗР» рассказал начальник Департамента развития корпоративного бизнеса банка Юрий ШЕЙКО.

- Юрий Владимирович, в чем особенности обслуживания в банке холдинга или групп компаний? Что позволяет вам строить отношения с бизнес-партнерами всерьез и надолго?

- Банк предоставляет единый равный сервис высокого уровня и единые тарифы обслуживания всем компаниям, входящим в группу или холдинг, независимо от оборота и сроков работы на рынке каждой из них в отдельности. При этом отличительной чертой НОМОС-РЕГИОБАНКа является высокая степень доверия даже к новым, только открывшимся, компаниям группы, и готовность их кредитовать. Собственные наработки банка в оценке доходности и реальных оборотов всего холдинга позволяют нам это делать на взаимовыгодной основе.

Более того, обслуживаться на условиях холдинга может и группа небольших компаний, которая формально не является холдингом, но принадлежит и управляется одним владельцем и в общем своем объеме классифицируется как средний или крупный бизнес. Гибкость банк проявляет и в вопросе предоставляемого залога: имущество может быть зарегистрировано как персонально на собственников бизнеса, так и на любую компанию-партнера.

- Какие компании составляют сегодня костяк корпоративного бизнеса НОМОС-РЕГИОБАНКа? В чем Вы видите точки дальнейшего роста?

- Основу кредитного портфеля банка в Хабаровском крае составляют крупные компании оптово-розничной торговли, транспортно-логистические компании, а также предприятия, представляющие лесную, пищевую и строительную отрасли. В Приморском крае наиболее плотно НОМОС-РЕГИОБАНК взаимодействует с предприятиями рыбопромышленного комплекса. Хорошие перспективы развития корпоративного бизнеса мы видим также в Амурской области, где в прошлом году НОМОС-РЕГИОБАНК открыл свой офис.

- Расскажите о продуктах НОМОС-РЕГИОБАНКа, наиболее востребованных сегодня вашими корпоративными клиентами.

Банк предлагает широкую линейку продуктов под конкретные потребности клиентов: от классических кредитов и кредитных линий, документарных операций, инструментов управления ликвидностью до инвестиционных услуг, операций хеджирования валютных рисков.

Также банк предлагает уникальный для нашего рынка продукт - корпоративный овердрафт, разработанный специально для удовлетворения потребностей холдингов в краткосрочных заемных ресурсах. Суть данного сервиса в том, что лимит овердрафта устанавливается с учетом суммарного оборота всех компаний, входящих в группу.

Кроме того, интеграция в группу НОМОС-БАНКа позволила нам значительно увеличить кредитный лимит. Так, например, сегодня банк рассматривает возможность открытия кредитной линии клиенту на сумму 2 млрд. рублей.

Другим важным направлением работы НОМОС-РЕГИОБАНКа является предоставление различных гарантий, в том числе возврата возмещенного НДС. Применение гарантии значительно сокращает сроки возмещения НДС, что фактически дает дополнительные оборотные средства компании-налогоплательщику.

- Постоянную работу с каждым корпоративным клиентом НОМОС-РЕГИОБАНКа ведет отдельный клиент-менеджер. Какие преимущества такой подход дает банку и его партнерам?

- Корпоративный бизнес – одно из приоритетных направлений НОМОС-РЕГИОБАНКа. По итогам 2011 года корпоративный кредитный портфель банка достиг 6,8 млрд рублей (МСФО), показав рост на 24% по сравнению с 2010 годом, а доля кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, в общем кредитном портфеле составила 72,4%. Выстраивание партнерских, долгосрочных отношений с клиентами, несомненно, является залогом нашего успешного развития, и на первое место здесь выходит качественный менеджмент.

Непрерывное взаимодействие персонального менеджера НОМОС-РЕГИОБАНКа с клиентом позволяет нам всегда понимать потребности его бизнеса и вовремя предлагать наиболее подходящий продукт или услугу. Такой подход к работе часто позволяет нам заранее узнавать о планах наших клиентов по развитию бизнеса, что также является залогом максимально плодотворного и эффективного партнерства.

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Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».