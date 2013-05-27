Карта банкоматов Сбербанка для дальневосточников

В интерфейс мобильного приложения программы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» добавлен новый сервис – интерактивная карта, на которой отмечены адреса офисов, банкоматов и терминалов Сбербанка по всей территории России. Приложение доступно для владельцев iPhone и iPad, а также устройств с операционной системой Android или Windows Phone.

«На сегодняшний день ни один другой банк не может предложить такой уникальный сервис. Удобство и практическая ценность разработанного нашими специалистами приложения заключается в возможности быстрого поиска ближайших к пользователю устройств самообслуживания банка, - отметил Андрей Жарский директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Там же можно узнать режим работы подразделения».

Также в числе возможностей для владельцев смартфонов и планшетных компьютеров: перевод денег клиентам Сбербанка по номеру карты и по номеру телефона, зарегистрированного в системе «Мобильный банк». Кроме того, приложение позволяет переводить деньги частным лицам в другой банк России, открывать вклады, блокировать карту в случае утери.

Мобильное приложение «Сбербанк ОнЛ@йн» доступно всем держателям международных банковских карт Сбербанка России при наличии договора банковского обслуживания. Для его использования достаточно получить идентификатор пользователя и пароль. Это можно сделать в любом из устройств самообслуживания Сбербанка. Идентификатор можно также получить в контактном центре Сбербанка, пароль - через «Мобильный банк».

В настоящий момент услугой «Сбербанк ОнЛ@йн» активно пользуются более 250 тысяч дальневосточников.

Программа интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» бесплатна и доступна для скачивания в App Store (магазин приложений компании Apple), Play Market (для устройств на платформе Android) и Marketplace (для устройств на платформе Windows Phone).

ZRPRESS.RU, Владивосток.