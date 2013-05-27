www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.57 р. 100 JPY: 57.52 р.
EUR: 75.99 р. 10 CNY: 95.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Карта банкоматов Сбербанка для дальневосточников

27 Мая 2013, 12:32 | Дальний Восток

В интерфейс мобильного приложения программы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» добавлен новый сервис – интерактивная карта, на которой отмечены адреса офисов, банкоматов и терминалов Сбербанка по всей территории России. Приложение доступно для владельцев iPhone и iPad, а также устройств с операционной системой Android или Windows Phone.

«На сегодняшний день ни один другой банк не может предложить такой уникальный сервис. Удобство и практическая ценность разработанного нашими специалистами приложения заключается в возможности быстрого поиска ближайших к пользователю устройств самообслуживания банка, - отметил Андрей Жарский директор по развитию, организации продаж и обслуживанию розничного бизнеса Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Там же можно узнать режим работы подразделения».

Также в числе возможностей для владельцев смартфонов и планшетных компьютеров: перевод денег клиентам Сбербанка по номеру карты и по номеру телефона, зарегистрированного в системе «Мобильный банк». Кроме того, приложение позволяет переводить деньги частным лицам в другой банк России, открывать вклады, блокировать карту в случае утери.

Мобильное приложение «Сбербанк ОнЛ@йн» доступно всем держателям международных банковских карт Сбербанка России при наличии договора банковского обслуживания. Для его использования достаточно получить идентификатор пользователя и пароль. Это можно сделать в любом из устройств самообслуживания Сбербанка. Идентификатор можно также получить в контактном центре Сбербанка, пароль - через «Мобильный банк».

В настоящий момент услугой «Сбербанк ОнЛ@йн» активно пользуются более 250 тысяч дальневосточников.

Программа интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» бесплатна и доступна для скачивания в App Store (магазин приложений компании Apple), Play Market (для устройств на платформе Android) и Marketplace (для устройств на платформе Windows Phone).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: сбербанк  сервис  бизнес  интернет  карта  услуги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru