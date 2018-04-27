В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"

Банк организовал продажу населению векселей в своих отделениях

Центробанк выявил признаки финансовой пирамиды в деятельности Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), имеющего филиалы по всему Приморскому краю и очень популярного среди приморских вкладчиков. Инспекционная проверка в ходе визуального наблюдения выявила организованную продажу населению векселей ООО «ФТК» в помещениях банка. А такие операции никак не отражаются в финансовой отчетности банка. На начало апреля 2018 года накопленная задолженность ООО «ФТК» по векселям достигла 4,3 млрд рублей.

«Компания ООО «ФТК», не имея денежных поступлений, могла расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей - образовалась классическая «финансовая пирамида». Банк АТБ фактически управлял этой пирамидой, продавая людям векселя компании, задолженность которой перед самим собой признавал проблемной, практически безнадежной к погашению», - сообщила пресс-служба ЦБ.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», ЦБ в четверг объявил о санации АТБ, входящего в топ-100 крупнейших банков в РФ, с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Функции временной администрации возложены на ООО «Управляющая компания ФКБС», мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

«Банк России принял решение о начале мер по финансовому оздоровлению значимого для регионов Дальнего Востока и Сибири «Азиатско-Тихоокеанского банка». Важно понимать, что для клиентов АТБ во взаимоотношениях с банком ничего не меняется. АТБ продолжает работать в обычном режиме, обслуживает и проводит все платежи и выполняет все свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками, как физическими, так и юридическими лицами. В настоящее время в АТБ работает временная администрация «Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора», основными задачами которой является обеспечение непрерывности деятельности банка, оценка его активов и обязательств и проведение его докапитализации в кратчайшие сроки. Решение, принятое Банком России, позволит обеспечить непрерывность деятельности АТБ на рынке банковских услуг в течение всего срока реализации мер по финансовому оздоровлению банка», - прокомментировал заместитель председателя Банка России Василий ПОЗДЫШЕВ.

Проблемы АТБ начались еще в конце 2016 года, когда ЦБ отозвал лицензию у дочернего «М2М прайвет банка», - АТБ выдал тому кредит и должен был создать по нему 100%-й резерв. ЦБ предоставил АТБ рассрочку на год, но она истекала к началу 2018 года. Создать все резервы АТБ в срок не успел.

Тверской районный суд Москвы уже заочно арестовал совладельца АТБ Андрея ВДОВИНА, которому инкриминируется два эпизода мошенничества. По версии следствия, финансист причастен к хищению в общей сложности $13 млн, полученных банком в виде займов. Мера пресечения избрана заочно, поскольку г-н Вдовин в настоящее время находится за границей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.