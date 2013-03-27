Минфин не согласен с предложением Медведева по созданию на Дальнем Востоке офшора

Офшор на территории России не будет интересен бизнесу без применения английского права и режима сокрытия информации о бенефициарах, полагает директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Илья ТРУНИН.

"На всех первоначальных этапах создания офшорных юрисдикций их преимуществом неоспоримым был режим тайны", - сказал Трунин агентству "Прайм", пояснив, что речь идет о сокрытии информации о собственниках капитала. "Но мир сообща последние лет пять ведет борьбу с этим, и мы в ней принимаем участие как члены "двадцатки", - добавил он.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев ранее предложил создавать свои офшорные зоны на территории Дальнего Востока России.

"Медведев ничего конкретного не предлагал, он предложил сделать "свой Кипр", - сказал Трунин. Таким образом, по его словам, без конкретных предложений нельзя оценить инициативу премьер-министра в полной мере.

Говоря о теоретической возможности создания офшора в РФ, Трунин отметил, что для этого нужно будет установить на такой территории иную юрисдикцию и иную налоговую систему. "Преимущество Кипра в том, что там действует английское право", - напомнил Трунин. "Но это - изменение в Конституции", - подчеркнул он, говоря о возможности создания такой обособленной зоны с иной юрисдикцией внутри России.

Без решения этих проблем, по мнению Трунина, низконалоговая юрисдикция будет неинтересна. "У нас они (налоги) низкие сами по себе в сравнении с другими странами", - сказал он. В частности, чиновник Минфина напомнил, что корпоративное налогообложение на Кипре сопоставимо с российским, а в Великобритании налоги даже выше.

ZRPRESS.RU, Владивосток.