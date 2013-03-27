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Дальний Восток охватила "кредитная эпидемия"

27 Марта 2013, 15:11 | Дальний Восток

«Кредитная эпидемия», такой термин вошел в обиход в отношении ситуации с  потребительским кредитованием на Дальнем Востоке. Темп, с которым растет  объем кредитования, продолжает удивлять.

Так, по данным специалистов розничного направления Дальневосточного Сбербанка, по итогам прошлого года рынок розничного кредитования на Дальнем Востоке вырос на 47%. Из других российских регионов активнее развивался только рынок Северного Кавказа – 50%. Среди территорий ДФО больше всего вырос рынок на севере, например, темп роста на Чукотке сложился на уровне 173%.

Жители Дальнего Востока берут деньги и на недорогие телевизоры , и на покупку мебели, и на ремонт квартир, и на отдых.

Из пяти субъектов территории обслуживания Дальневосточного Сбербанка лидером по количеству и по сумме кредитов остается Приморский край – всего за год здесь выдано 72,8 тысячи кредитов на общую сумму 21 млрд рублей, поскольку край является самым густонаселенным регионом ДФО. В Амурской области Сбербанком было выдано 41,1 тысяча кредитов на сумму 11,9 млрд рублей. В Еврейской автономной области - 6,5 тысяч кредитов на 1,7 млрд рублей, Сахалинская область 26,7 тысяч на 9,6 млрд рублей, клиенты Хабаровского каря взяли за год 55,7 тыс кредитов на 18,9 млрд рублей. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: потребители  кредитование  деньги  кредиты  финансы 



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