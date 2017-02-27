Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
Евгений ТИТОВ, возглавлявший Дальневосточный банк Сбербанка России с декабря 2011 года, покидает Дальний Восток. 22 февраля он назначен председателем Юго-Западного Сбербанка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Это событие было ожидаемым. Евгений Титов за пять лет работы в регионе смог существенно улучшить позиции Дальневосточного Сбербанка, аккуратно провести внутреннюю перестройку, расширив сферу влияния банка на Магаданскую область и Камчатский край. Сам он не раз признавался лучшим в системе Сбербанка, за это время был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие и совершенствование банковской сферы.
Отметим, что Евгений Титов возвращается в родной регион. Он родился в Ставропольском крае, до отъезда в Москву три года работал заместителем председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
Исполнять обязанности председателя Дальневосточного Сбербанка назначена зампредседателя Ольга ДОЛГОВА, ранее несколько лет возглавлявшая Приморский филиал Сбербанка.
Новости тематики
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- "Мы не боимся местного бизнеса"
- Альфа-Банк увеличивает часы приема
- Сбербанк профинансирует сельскохозяйственную отрасль Амурской области на 102 млн рублей
- Азиатско-Тихоокеанский банк может стать частично сахалинским
- Голосование за символы денежных купюр завершается сегодня
- Доля ВИП-клиентов в банках Дальнего Востока равна 1-2% от общего количества
- Доля ВИП-клиентов в банках на Дальнем Востоке составляет 1-2% от общего числа
- Сбербанк лидирует в кредитовании малого бизнеса на Дальнем Востоке
- Хабаровский филиал ВТБ в 1 квартале выдал среднему бизнесу 6,6 млрд рублей
Новости раздела
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- Новоиспеченным владельцам "дальневосточных гектаров" выделят 6 млрд рублей льготных кредитов
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- "Мы не боимся местного бизнеса"
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Сбербанк профинансирует сельскохозяйственную отрасль Амурской области на 16,3 млн рублей
- Альфа-Банк увеличивает часы приема
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
- Владивосток 2000 практически потерял шанс запечатлеться на купюре
- Россия на грани введения валютного налога
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Частые аресты чиновников в Приморье вынудили власть сделать это
- Во Владивостоке "Снеговая падь" ищет кредитора
- Во Владивостоке появится четырехбашенный жилой комплекс
- Россияне трубят тревогу: дома невозможно зарегистрировать
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Арендаторы жилья получат налоговый вычет
- Аэропорт Владивосток улетел в Сингапур
- Во Владивостоке появился хороший выбор участков под любое строительство
- В Приморье крупнейший лесозаготовитель попал под прессинг чиновников