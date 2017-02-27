Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья

Евгений ТИТОВ, возглавлявший Дальневосточный банк Сбербанка России с декабря 2011 года, покидает Дальний Восток. 22 февраля он назначен председателем Юго-Западного Сбербанка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это событие было ожидаемым. Евгений Титов за пять лет работы в регионе смог существенно улучшить позиции Дальневосточного Сбербанка, аккуратно провести внутреннюю перестройку, расширив сферу влияния банка на Магаданскую область и Камчатский край. Сам он не раз признавался лучшим в системе Сбербанка, за это время был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие и совершенствование банковской сферы.

Отметим, что Евгений Титов возвращается в родной регион. Он родился в Ставропольском крае, до отъезда в Москву три года работал заместителем председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России.

Исполнять обязанности председателя Дальневосточного Сбербанка назначена зампредседателя Ольга ДОЛГОВА, ранее несколько лет возглавлявшая Приморский филиал Сбербанка.