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Сбербанк подвел итоги работы своего розничного блока в 2014 году
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр ТОРБАХОВ провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы розничного блока Сбербанка в 2014 году, сообщает пресс-служба Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».
Общий кредитный портфель физических лиц Сбербанка на 1 декабря 2014 года превысил 4 трлн рублей, прирост за год составил 53%. Доля Сбербанка на рынке жилищного кредитования достигла 52,8%. Портфель жилищных кредитов достиг 1831 млрд рублей (прирост за год – 37%), портфель потребительских кредитов вырос за год на 14% и составил почти 1700 млрд рублей. Портфель кредитных карт приблизился к 407 млрд рублей, прирост – почти 49%.
Число действующих дебетовых карт Сбербанка в 2014 году выросло на 9,6% и достигло 86,8 млн, зарплатных карт – на 6%, достигнутый показатель – 32,4 млн. Количество действующих кредитных карт за год выросло до 14,4 млн (прирост – 18,6%).
Остаток привлеченных Сбербанком средств населения с ноября 2013 увеличился на 12,5% и достиг 8286 трлн рублей.
В 2014 году Сбербанк продолжил активно развивать удаленные каналы обслуживания клиентов. Число активных пользователей интернет-банка «Сбербанк Онлайн» превысило 18 млн, СМС-банка – 20 млн.
Кредитный портфель физических лиц Сбербанка на Дальнем Востоке достиг отметки 182,5 млрд рублей, прирост за год составил 17 %. Доля Дальневосточного Сбербанка на рынке жилищного кредитования составляет 53 %. Портфель жилищных кредитов достиг 76,4 млрд рублей (прирост за год – 32 %), портфель потребительских кредитов вырос за год почти на 5 % и составляет 87 млрд рублей. Портфель кредитных карт приблизился к 18 млрд рублей, прирост – 46 %.
Остаток по вкладам, которые дальневосточники хранят в Сбербанке, составляет 315,5 млрд рублей, прирост за год - около 14 млрд рублей.
Также Дальневосточный Сбербанк отмечает существенный рост пользователей сервисов дистанционного обслуживания. Так, число активных пользователей интернет-банка «Сбербанк Онлайн» на Дальнем Востоке превысило 666 тысяч, СМС-банка – 982 тысяч.
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