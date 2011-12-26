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Из-за кризиса жители России ощутили, что повседневная жизнь меняется не к лучшему
Правительство собирается преподать населению своего рода "курс выживания" во время кризиса, призванный оградить граждан от наиболее распространенных ошибок и не допустить паники.
Первым серьезным шагом в этом направлении должна стать новая программа по повышению финансовой грамотности населения. С первого полугодия 2009 г. гражданам будут объяснять, как правильно распорядиться своими накоплениями.
Участники состоявшегося круглого стола "Что должен знать каждый россиянин в условиях финансовой нестабильности" единодушно пришли к мнению, что создание подобной программы поможет людям в решении многих животрепещущих вопросов.
Текущая ситуация на финансовых рынках не способствует росту доверия ни к банкам, ни к мировым валютам. При этом значительная часть россиян до сих пор не знает, что банковские вклады до 700 тыс. рублей гарантированы государством, об этом говорит директор департамента общественных связей Федерального агентства по страхованию вкладов Александр ЗАГРЯДСКИЙ. "Люди из-за незнания элементарных вещей наносят существенный вред не только себе, - а изъятие денег со счетов нельзя назвать иначе, ведь вкладчик теряет проценты, обещанные банком, - но и российской экономике в целом. И, несмотря на то что сегодня более 900 банков входят в Систему страхования вкладов (ССВ), люди просто не знают, как она работает, - говорит генеральный директор радиостанции "Эхо Москвы" Юрий ФЕДУТИНОВ. - Уже сегодня в банках-участниках ССВ мы предлагаем вниманию клиентов буклеты, в которых подробно рассказываем о механизме страхования вкладов. Важно объяснить гражданам, что сегодня качественно иная ситуация, чем, к примеру, в 1998 г., и причин для паники нет".
СМИ пестрят заголовками о том, что в ближайшие месяцы курс доллара поднимется до 35 рублей, в связи с чем далеко не в каждом обменнике сегодня можно найти американскую валюту. Однако эксперты довольно прохладно отнеслись к инициативе скупать доллары, "пока они еще есть". По словам заместителя директора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Андрея БОКАРЕВА, "сегодня никто не возьмется прогнозировать даже примерную стоимость доллара. Однако населению просто необходимо тщательно анализировать информацию, полученную от средств массовой информации".
Подводя итоги встречи, ее участники признали, что сегодня не существует фиксированных показателей того, что следует считать финансовой грамотностью и какие критерии необходимо заложить в это понятие. Но это не останавливает Минфин в его решимости в рамках финансового ликбеза научить граждан планировать свои расходы и объяснить, как лучше всего взаимодействовать с банками. С этой целью в начале следующего года министерство совместно со СМИ планирует провести в городах России акцию "Марафон финансовой грамотности".
"Золотой Рог".
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