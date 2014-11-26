Банк "Восточный экспресс" может возглавить Алексей Коровин из Альфа-Банка

Бывший председатель правления ОТП Банка и нынешний глава розницы Альфа-Банка Алексей КОРОВИН в ближайшее время может занять пост председателя правления банка «Восточный экспресс», входящего в топ-10 на рынке потребкредитования. Об этом сообщили газеты «Ведомости» и «Коммерсант».

После завершения работы в Альфа-Банке (последний рабочий день там - 1 декабря) Коровин после согласования с ЦБ займет пост председателя правления «Восточного экпресса».

Должность предправления «Восточного экспресса» освободилась после того, как руководивший банком Сергей ВЛАСОВ стал председателем совета директоров (ему принадлежит 11,84% банка). Власов несколько устал от операционного управления банком, решили нанять другого менеджера, отметил «Ведомостям» источник, близкий к «Восточному экспрессу»; переговоры велись со многими, в том числе рассматривались внутренние кандидаты, но было принято решение привлечь человека извне.

В настоящее время «Восточный экспресс», как и другие сугубо розничные игроки, оказался не в самом выгодном положении: ужесточения ЦБ в сегменте необеспеченной розницы и рост рисков на фоне закредитованности населения привели банк к убыткам. За 9 месяцев 2014 года банк получил чистый убыток 1,6 млрд рублей, его розничный кредитный портфель сократился на 5%, до 186,4 млрд рублей, а доля просроченной задолженности в нем выросла почти вдвое.

По мнению экспертов, решение акционеров «Восточного экспресса» поставить во главе банка Коровина, который имеет опыт работы как в специализированном, так и в универсальном банке, может быть продиктовано желанием скорректировать модель работы банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.