www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Банк "Восточный экспресс" может возглавить Алексей Коровин из Альфа-Банка

26 Ноября 2014, 16:50 | Дальний Восток

Бывший председатель правления ОТП Банка и нынешний глава розницы Альфа-Банка Алексей КОРОВИН в ближайшее время может занять пост председателя правления банка «Восточный экспресс», входящего в топ-10 на рынке потребкредитования. Об этом сообщили газеты «Ведомости» и «Коммерсант».

После завершения работы в Альфа-Банке (последний рабочий день там - 1 декабря) Коровин после согласования с ЦБ займет пост председателя правления «Восточного экпресса».

Должность предправления «Восточного экспресса» освободилась после того, как руководивший банком Сергей ВЛАСОВ стал председателем совета директоров (ему принадлежит 11,84% банка). Власов несколько устал от операционного управления банком, решили нанять другого менеджера, отметил «Ведомостям» источник, близкий к «Восточному экспрессу»; переговоры велись со многими, в том числе рассматривались внутренние кандидаты, но было принято решение привлечь человека извне.

В настоящее время «Восточный экспресс», как и другие сугубо розничные игроки, оказался не в самом выгодном положении: ужесточения ЦБ в сегменте необеспеченной розницы и рост рисков на фоне закредитованности населения привели банк к убыткам. За 9 месяцев 2014 года банк получил чистый убыток 1,6 млрд рублей, его розничный кредитный портфель сократился на 5%, до 186,4 млрд рублей, а доля просроченной задолженности в нем выросла почти вдвое.

По мнению экспертов, решение акционеров «Восточного экспресса» поставить во главе банка Коровина, который имеет опыт работы как в специализированном, так и в универсальном банке, может быть продиктовано желанием скорректировать модель работы банка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

Автор:
Теги: Восточный экспресс  Альфа-банк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru