Банк России выяснил, куда несут свои сбережения приморцы

Просроченная задолженность банков по Приморью ниже, чем в целом по стране. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения и массовых коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю. По данным источника, объем совокупного кредитного портфеля увеличился на 8,4%, при этом возрос и уровень просроченной задолженности по займам населению – с 2,3% до 2,7%.

В III квартале текущего года институциональная структура банковского сектора на территории Приморья не изменилась. По-прежнему на территории края действует 6 кредитных организаций, 5 представительствами кредитных организаций и 21. В отношении ООО КБ «Востокбизнесбанк» («ВББ») и ЗАО НКО МРЦ на отчетную дату продолжается конкурсное производство.

По данным отчетности участников банковского сектора, в анализируемом периоде наблюдалась тенденция роста некоторых совокупных показателей его деятельности. Суммарные активы/пассивы, а также кредиты и прочие размещенные средства сектора увеличились на 4,9% и 8,4% соответственно. Остатки привлеченных средств снизились на 1,9%.

Наиболее значимыми в структуре пассивов продолжают оставаться сбережения физических лиц и средства юридических лиц - некредитных организаций, чья доля составила на конец отчетного периода соответственно 50 и 21% против 49 и 27% - на 1 января текущего года (рис.1). Объем вкладов граждан значительных изменений не претерпел, как и прежде, более половины депозитов населения, аккумулированных в банковском секторе региона, сосредоточено в Приморском отделении № 8635 ОАО «Сбербанк России» (53%).

В течение рассматриваемого периода отмечался незначительный рост средневзвешенных процентных ставок по вкладам и депозитам физических лиц со сроками до 30 дней и снижение данного показателя по срокам от 2 до 7 дней и более 30 дней.

В составе активных операций основным вложением кредитных организаций (52%) остается кредитование главным образом юридических лиц – некредитных организаций и физических лиц, удельный вес которых в активах с начала года составил 32 и 17 % соответственно при 33 и 15% на начало года (рис.2). Увеличение совокупного ссудного портфеля на 18% обусловлено в основном ростом объемов кредитов, предоставленных населению.

Объем совокупного ссудного портфеля за отчетный период увеличился на 8,4%, при этом доля просроченной задолженности возросла: с 2,3% до 2,7%, однако данный показатель ниже, чем по банковскому сектору Российской Федерации в целом (на 1 октября 2013 – 3,6%). В отчетном периоде наблюдались незначительные изменения стоимости розничных кредитов и корпоративных ссуд. Изменение средневзвешенных процентных ставок в зависимости от срока размещения не превысило 3 п.п. Самыми дорогими продолжают оставаться кредиты, предоставленные населению в российской валюте.

Прибыль по итогам третьего квартала составила 5 592,9 млн рублей, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом 74,4% финансового результата в регионе приходится на долю филиалов инорегиональных банков. Суммарные собственные средства (капитал) кредитных организаций Приморского края за 9 месяцев 2013 года увеличились на 10,2% за счет снижения убытка текущего года, а также прироста стоимости имущества за счет переоценки во втором квартале текущего года одного из региональных банков.

Анна РЫКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.