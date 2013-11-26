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АТБ добавил чистой прибыли и активов по МСФО
Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) по итогам трех кварталов 2013 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 2,2%, до 2,276 млрд рублей.
Активы выросли на 27,1% - до 117,1 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился за 9 месяцев на 28,8% и составил 79 млрд рублей, из которых 55 млрд рублей - портфель кредитов, выданных физическим лицам (вырос на 27,3%), 24 млрд рублей - портфель кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (+ 32,6%).
Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL) за 9 месяцев выросла до 7,4% с 5,8% на конец 2012 года. При этом уровень NPL в корпоративном портфеле составил 3%, в розничном - 9,3%.
Капитал банка за 9 месяцев увеличился на 17,8% и достиг 13,586 млрд рублей.
Объем средств на счетах корпоративных и розничных клиентов увеличился за 9 месяцев на 22,1% и составил 79,536 млрд рублей.
АТБ входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири.
Согласно информации на сайте банка, контролирующим бенефициарами банка являются экс-владельцы Экспобанка Андрей ВДОВИН, Кирилл ЯКУБОВСКИЙ, Павел МАСЛОВСКИЙ и Питер ХАМБРО, которые совместно через компанию "ППФИН Регион" контролируют 58,2164% акций. Кроме того, 17,9% акций банка принадлежит фонду East Capital. Еще 8,4% принадлежит компании "Техсан Энтерпрайзис Лимитед" (Techsun Enterprises Limited), 6,99% акций - Международной финансовой корпорации (IFC).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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