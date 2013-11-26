АТБ добавил чистой прибыли и активов по МСФО

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) по итогам трех кварталов 2013 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с предыдущим годом на 2,2%, до 2,276 млрд рублей.

Активы выросли на 27,1% - до 117,1 млрд рублей, говорится в отчетности кредитной организации.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился за 9 месяцев на 28,8% и составил 79 млрд рублей, из которых 55 млрд рублей - портфель кредитов, выданных физическим лицам (вырос на 27,3%), 24 млрд рублей - портфель кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (+ 32,6%).

Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней (NPL) за 9 месяцев выросла до 7,4% с 5,8% на конец 2012 года. При этом уровень NPL в корпоративном портфеле составил 3%, в розничном - 9,3%.

Капитал банка за 9 месяцев увеличился на 17,8% и достиг 13,586 млрд рублей.

Объем средств на счетах корпоративных и розничных клиентов увеличился за 9 месяцев на 22,1% и составил 79,536 млрд рублей.

АТБ входит в число крупнейших региональных банков Дальнего Востока и Сибири.

Согласно информации на сайте банка, контролирующим бенефициарами банка являются экс-владельцы Экспобанка Андрей ВДОВИН, Кирилл ЯКУБОВСКИЙ, Павел МАСЛОВСКИЙ и Питер ХАМБРО, которые совместно через компанию "ППФИН Регион" контролируют 58,2164% акций. Кроме того, 17,9% акций банка принадлежит фонду East Capital. Еще 8,4% принадлежит компании "Техсан Энтерпрайзис Лимитед" (Techsun Enterprises Limited), 6,99% акций - Международной финансовой корпорации (IFC).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.