Короткие рублевые облигации привлекательны

Alliance Oil опубликовала позитивную отчетность по МСФО за III квартал 2012 года.

Alliance Oil представила консолидированную отчетность по МСФО за III квартал 2012 года. Опубликованные результаты ожидаемо оказались позитивными, как и у многих других нефтяных компаний, ориентированных на экспорт.

При стабильной добыче среднедневные объемы переработки в III квартале 2012 года выросли почти на 8% относительно аналогичного периода 2012 года, что позволило Alliance Oil продемонстрировать рост выручки сегмента нефтепереработки на 13% .

Консолидированная выручка в 3 квартале текущего года увеличилась на 11% и составила $904 млн. Благодаря позитивному эффекту от лага при расчете экспортной пошлины net-back цена экспорта нефти в 3 квартале 2012 года выросла почти на 37% до $55.4/барр. Как следствие, рентабельность по EBITDA Alliance Oil увеличилась до 24%.

«Наиболее примечательным стал отчет о движении денежных средств, в котором Alliance Oil впервые за несколько последних лет продемонстрировала положительный свободный денежный поток», - считает старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анатолий Кушнирук.

Чистый долг компании не изменился, показатель Чистый долг/EBITDA несколько снизился относительно конца 2К12 – до 2.1х, что можно считать консервативным уровнем для компании рейтинговой категории single-B. В комментариях к отчетности менеджмент Alliance Oil отмечает, что реконструкция Хабаровского НПЗ выполняется в соответствии с планом и завершить ее планируется в 1 полугодии 2013 года.

На взгляд аналитиков Владивостокского филиала БКС Премьер, это должно стать важным толчком для улучшения кредитного качества Alliance Oil, так как из-за сокращения капитальных затрат компания сможет использовать часть денежных потоков для снижения долговой нагрузки.