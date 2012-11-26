Короткие рублевые облигации привлекательны

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Alliance Oil опубликовала позитивную отчетность по МСФО за III квартал 2012 года.
Alliance Oil представила консолидированную отчетность по МСФО за III квартал 2012 года. Опубликованные результаты ожидаемо оказались позитивными, как и у многих других нефтяных компаний, ориентированных на экспорт.
При стабильной добыче среднедневные объемы переработки в III квартале 2012 года выросли почти на 8% относительно аналогичного периода 2012 года, что позволило Alliance Oil продемонстрировать рост выручки сегмента нефтепереработки на 13% .
Консолидированная выручка в 3 квартале текущего года увеличилась на 11% и составила $904 млн. Благодаря позитивному эффекту от лага при расчете экспортной пошлины net-back цена экспорта нефти в 3 квартале 2012 года выросла почти на 37% до $55.4/барр. Как следствие, рентабельность по EBITDA Alliance Oil увеличилась до 24%.
«Наиболее примечательным стал отчет о движении денежных средств, в котором Alliance Oil впервые за несколько последних лет продемонстрировала положительный свободный денежный поток», - считает старший финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анатолий Кушнирук.
Чистый долг компании не изменился, показатель Чистый долг/EBITDA несколько снизился относительно конца 2К12 – до 2.1х, что можно считать консервативным уровнем для компании рейтинговой категории single-B. В комментариях к отчетности менеджмент Alliance Oil отмечает, что реконструкция Хабаровского НПЗ выполняется в соответствии с планом и завершить ее планируется в 1 полугодии 2013 года.
На взгляд аналитиков Владивостокского филиала БКС Премьер, это должно стать важным толчком для улучшения кредитного качества Alliance Oil, так как из-за сокращения капитальных затрат компания сможет использовать часть денежных потоков для снижения долговой нагрузки.
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