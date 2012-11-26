Валютный рынок: оценки, прогнозы, советы

В 2012 году курс доллара США показывал настоящие американские горки – то слабел почти до 29 рублей, то теснил наш «деревянный» к отметке без малого 33 рубля. В чем причина таких колебаний, в какой валюте лучше всего хранить сбережения, исчезнет ли евро? На эти и другие животрепещущие вопросы отвечает , Алексей Исаков директор Владивостокского филиала БКС Премьер.

- Почему в этом году так нестабилен курс рубля?

- Курс рубля напрямую связан с экономикой России, а также денежно-кредитной политикой Центробанка. В свою очередь экономика России получает большую часть доходов за счет нефтяной составляющей, и соответственно зависит от цен на нефть. Ну а цены на нефть формирует в первую очередь мировой спрос на данный вид сырья, который в последнее время несколько падает за счет снижения темпов роста мировых экономик. Вот и получается, что российская валюта почти полностью зависит от состояния здоровья ведущих мировых держав. А учитывая долговой кризис в Еврозоне и спад Китайской экономики, некоторая нестабильность на валютном рынке объясняется сама собой. Надо сказать, что курс рубля на самом деле в уходящем году смотрится даже несколько лучше и стабильнее большинства валют развивающихся стран.

- Как, на Ваш взгляд, будут складываться отношения у пары доллар-рубль до конца года?

- До конца года курс рубля к доллару, скорее всего, изменится совсем незначительно. Крепким позициям рубля в ближайший период будут способствовать программы количественного стимулирования, запущенные ведущими Центробанками мира и высокие цены на нефть. После президентских выборов в США все может несколько измениться и котировки, вероятно, вернутся на текущие уровни, а возможно и несколько ниже. Вместе с тем, резкого подорожания «американца» в ближайшие пару месяцев бояться не стоит. Базовый прогноз по стоимости доллара на конец года – 31,20-31,50 рублей.

- Многие сейчас опасаются, что евро исчезнет как валюта. Каковы шансы, что такой сценарий реализуется и когда такое может в теории произойти?

- Шансы, конечно, есть всегда, но в данный момент они мизерны. Так, главы европейских государств уже приняли ряд мер, чтобы удержать основную валюту от падения как минимум на ближайшие полгода. Программа по неограниченному выкупу облигаций проблемных стран будет задействована в любой момент и вряд ли даст какой-либо из стран, будь то Испания, Италия или Португалия, испытать большие сложности в обслуживании собственных долгов. А рассматривая ситуацию с Грецией, думаю, что даже очередная реструктуризация долга страны не сможет существенно снизить котировки европейской валюты. При этом попытки создания единого банковского регулятора еще какое-то время будут оказывать позитивное влияние на европейскую валюту.

Единственным серьезным фактором для ухода из рискованных валют таких, как евро может стать так называемый фискальный обрыв в США. Фискальный обрыв характеризуется отменой налоговых льгот и сокращением расходов с 1 января 2013 года, который может произойти автоматически, если до конца года конгрессом не будет принято должных мер. По различным мнениям экспертов, для экономики США в том случае, если это событие все же произойдет, снижение ВВП может достигнуть 2-3% за один 2013 год. Сама резервная валюта при этом может даже укрепить свои позиции, так как традиционно является лучшим средством для ухода от рисков.

- Каково наименее рисковое соотношение валют в частном портфеле с учетом нынешних перспектив?

- Думаю, оптимальным валютным портфелем может стать следующее соотношение валют: иена (40%) юань (35%) доллар (15%) евро(10%). Японскую иену, следует обязательно включить в валютный портфель, и вероятно даже с максимальной долей (до 40%) нахождения в нем. Причину этому служит ее традиционное укрепление при росте рисков на финансовых рынках.

Китайский юань тоже смотрится очень интересно, даже не обращая внимания на то, что находится он на своих исторических максимумах. Я считаю, что экономика Китая крепка, стабильна и в достаточной степени диверсифицирована, чтобы эту валюту продолжать покупать. На доллар и евро соответственно можно потратить 15% и 10% от общей доли в валютном портфеле. Если возможности купить иену и юань нет, то американскую валюту желательно покупать на 70% от вклада, а европейскую на оставшиеся 30%.

Подчеркну, что здесь речь идет именно о валютном портфеле. Основную часть сбережений (не менее 50%) все-таки лучше хранить в той валюте, в которой предполагаются основные траты, то есть в большинстве случаев это российский рубль. Если же, например, вы собрались поехать за рубеж на новогодние каникулы, то часть этой доли лучше перевести в валюту той страны, куда вы направляетесь.

- На каких уровнях лучше покупать доллар и евро?

- Покупая доллар к рублю следует обратить пристальное внимание на отметку 30,50 - именно там будет идеальный уровень для покупки “американца”. А евро можно покупать и от текущих уровней, отметка 40,5 рублей за евро является очень даже привлекательной.